LIVE Motocross | GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA | Tim Gasjer insidiato da Tonus | un

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAULTIMO GIRO Gajser non molla e non lascia chance aULTIMO GIRO GAJSER FORZA E METTE 1.2 DI MARGINE ULTIMO GIROè A 9 DECIMI DA GAJSER!!!!!!!! -2 GIRI Caitoli passa Monticelli ed è 12esimo -2 GIRInon vuole cedere e si porta a 1.4!!!!!!!!!!! Cairoli sale in 13sima posizione per la caduta di Desalle ULTIMO MINUTO Gajser allunga a 1.9 su! Terzo Febvre a 20 secondi. Cairoli ci prova su Monticelli. ULTIMO MINUTO Cairoli in scia a Monticelli per la 13esima posizione ULTIMO MINUTOnon molla!!! -1 Gajser si rimette a spingere ecede nel T1 e T3. Distacco di 1.5!!! Anstie epassa Monticelli inseguito da Cairoli -2risponde e mette 1.8 su. Cairoli ora ha 1.3 da Anstie -3 BATTAGLIA AL MILLESIMO TRA GAJSER E! -4 Gajser chiude il 15esimo giro e mantiene 1.6 su. Hanno girato con appena 35 ...

OA_Sport : LIVE #Motocross, #MXGP #MXGPRussia 2019 in DIRETTA: Tony #Cairoli stringe i denti e sarà in gara per la rimonta con… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA: Tony Cairoli stringe i denti e sarà in gara per la rimonta! -… - zazoomnews : LIVE Motocross GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA: Tony Cairoli stringe i denti e sarà in gara per la rimonta! -… -