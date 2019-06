Ex-Ilva | Emiliano | “Sempre guardato con sospetto ArcelorMittal Esuberi una beffa

Ilva - Emiliano : “M5s non ha mantenuto promesse. Chiuderla se si ha il coraggio - la gente non può continuare a morire” : “Il M5s non ha mantenuto le promesse. Se non si ha il coraggio di Chiuderla, allora va rivoluzionata dal punto di vista tecnologico. La gente non può continuare a morire per produrre acciaio”. A dirlo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Taranto dopo il vertice in prefettura con i ministri Di Maio, Lezzi, Bonisoli, Grillo e Costa. L'articolo Ilva, Emiliano: “M5s non ha mantenuto promesse. Chiuderla se si ha ...