Calcio femminile | Mondiali 2019 | orari delle partite di oggi 9 giugno Come vederle in

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Terzo giorno dineidi, che finalmente vedranno scendere in campo la Nazionale italiana guidata da Milena Bertolini, nell’esordio del gruppo C contro l’Australia, per una sfida che si svolgerà in quel di Valenciennes, a partire dalle ore 13, con diretta televisiva su Rai 2, ma anche su Sky Sport, ed in streaming su Sky Go e Rai Play. In chiaro anche lo scontro15.30 a Grenoble tra Brasile e Giamaica, avversarie dell’Italia nel raggruppamento, questa volta su Rai Sport, mentre il derby britannico18 tra Inghilterra e Scozia a Nizza sarà esclusiva dell’emittente satellitare a pagamento, che trasmetterà il match anche online, sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Il programma di giornata: DOMENICA 913.00 Australia-Italia (gruppo C, a Valenciennes) 15.30 Brasile-Giamaica (gruppo C, a Grenoble) 18.00 ...

francescacheeks : Oggi inizia il campionato mondiale di calcio femminile. Orgogliosa di essere rappresentata da queste forze della na… - matteorenzi : Queste atlete ci rendono orgogliosi di essere ITALIANI ????. Dimostrano che il calcio femminile non è più figlio di u… - Gazzetta_it : Oggi in edicola una #Gazzetta speciale Calcio femminile, donne e sport italiano #RagazzeMondiali #FIFAWWC Da non p… -