Unesco | Colline del Prosecco a un passo dal riconoscimento

Pesticidi - la marcia per la messa al bando. Ambientalisti contro il riconoscimento dell’Unesco alle colline del Prosecco : Tutti in marcia contro i Pesticidi, a tutela dell’uomo e dell’ambiente. Domenica 19 maggio appuntamento in cinque località italiane per dire di no all’uso intensivo della chimica in agricoltura, per la messa al bando dei prodotti che creano danni alla salute e modifiche irreversibili all’ecosistema e alla fauna. La manifestazione si salda nel Trevigiano con una dura presa di posizione contro il progetto di far riconoscere ...