Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il ministro economia Tria boccia i minibot lanciati dalla lega per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione il Ministero dell’Economia ha girato un parere negativo nell’interpretazione del debito non servono nell’interpretazione della valuta il ovviamente non si possono fare spiega da lei che insiste col economista Borghi ...

Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione da Francesco Vitale in studio nonostante le critiche di bici e Confindustria lega conferma che i minimoto sono una delle soluzioni per il reddito non si tratta di monete per me le spiega l’economista Borghini di nuovo debito ma della cartolarizzazione dei tempi lunedì vertici a 3 con Salvini Di Maio fa sapere il premier Conte Prima del Consiglio dei ministri di martedì ...

Scuola - precariato Ultime Notizie : Bussetti annuncia ‘2019 come l’anno dei concorsi’ ma qualcosa non torna : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha ribadito come siano in arrivo i concorsi ordinari per la Scuola dell’infanzia e primaria e per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con questo annuncio il ministro vorrebbe lasciar intendere che il 2019 verrà ricordato come l’anno dei concorsi, quello della svolta nei confronti dell’annosa ...

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno sono arrivati i 62 migranti soccorsi da un rimorchiatore in acque maltesi e portato in Italia gli sbarchi sono ridotti del 90% i pochi che riescono ad arrivare come quelle di oggi ad esempio saranno accolti a spese del Vaticano così ognuno fa la sua si dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo aver acconsentito ad aeroporto di materasso 25 lampade ...

