Hazard è un calciatore del Real Madrid | la lunga lettera d’addio al Chelsea

(Di sabato 8 giugno 2019) “Giochero’ nel, non e’ un segreto, era il mio sogno da bambino, fin da quando ho segnato il mio primo gol. Ho cercato di fare del mio meglio per non distrarre me stesso o la squadra in questo difficile periodo di speculazione e attenzione da parte dei media, specialmente negli ultimi mesi. Ora i club hanno raggiunto un accordo. Spero capiate la mia decisione”. Edenscrive un lungo post sui social dopo l’ufficializzazione dell’addio al, dopo sette intensi anni. “Ho voluto iniziare un nuovo capitolo – scrive il giocatore che avra’ la maglia numero 7 di Ronaldo – cosi’ come chiunque di voi dovrebbe fare davanti ai propri sogni. Lasciare ile’ la decisione piu’ importante e piu’ difficile della mia carriera finora. Vorrei che una cosa restasse chiara: ho amato ogni ...

