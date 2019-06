CorSport | i nomi caldi del mercato del Napoli Torna anche Elmas

ilnapolista

(Di sabato 8 giugno 2019) Sul Corriere dello Sport una panoramica deldel. C’è l’interesse per Maurito, mala grande passione di Ancelotti per Lozano del Psv. In 40 partite ha totalizzato 21 gol e 17 assist. L’affare non è semplice e bisogna capire quanto ilpiace a Lozano. Il suo manager, Raiola, ci sta lavorando. In seconda battuta c’è Rodrigo del Valencia. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Il Valencia lo valuta tra i 60 e i 65 milioni. Piaceal Barcellona. C’è poi il tavolo con l’Atalanta. Giuntoli segue Castagne e accelera per Ilicic, “ogni giorno sempre più vicino”. In ballo ci sono altri due affari: Zapata, che piace al mister e Inglese, a cui invece mira il club di Percassi. Per il centrocampoalla ribalta Elif, diciannovenne del Fenerbahce e della Nazionale macedone. Su di lui si è informatala Fiorentina. Il ...

