The Witcher 3 per Nintendo Switch sarà annunciato durante l' E3 2019?

Il doppiatore di Geralt potrebbe aver confermato The Witcher 3 per Nintendo Switch : Le voci che vorrebbero The Witcher 3 in arrivo anche per Nintendo Switch sono sempre più insistenti, e non faranno che aumentare dopo l'emblematico cinguettio del doppiatore di Geralt di Rivia.Come riporta Dualshockers, su Twitter possiamo vedere Doug Cockle, voce dello strigo, mentre pubblica un tweet che potrebbe a seconda delle interpretazioni confermare il presunto porting del titolo PS4 su Nintendo Switch.Nel cinguettio leggiamo le seguenti ...

"Vogliamo che The Witcher e Cyberpunk diventino brand eterni" : Cyberpunk 2077 continua a farsi attendere e ovviamente l'E3 2019 ormai alle porte potrebbe dirci molto di uno dei giochi che dovrebbe chiudere con il botto l'attuale generazione di console. In attesa di scoprire se i rumor che puntano a un'uscita del gioco nei primi mesi del 2020 dovessero rivelarsi affidabili, il CEO di CD Projekt RED, Adam Kiciński, è recentemente stato protagonista di un'intervista riportata da Gaming Bolt. Kiciński ...

Neflix : le riprese della prima stagione di The Witcher sono terminate : Una delle serie TV attese dai fan è sicuramente The Witcher. Nonostante qualche giorno fa siano trapelate delle immagini che mostravano delle alquanto discutibili armature nilfgaardiane, gli amanti dello strigo stanno aspettando con trepidazione ulteriori dettagli.Ebbene, Lauren S. Hissrich, regista di The Witcher, ha confermato attraverso Twitter che le riprese della prima stagione sono state completate. La Hissrich ha approfittato dei social ...

Panic Button non sta lavorando a The Witcher 3 per Nintendo Switch : Negli ultimi giorni sono comparse alcune voci su un potenziale porting di The Witcher 3 per Nintendo Switch previsto per il mese di settembre e alcuni sostenevano che il gioco sarebbe stato portato sull'ibrida da Panic Button, già responsabile dei porting di DOOM e Wolfenstein II The New Colossus.Sfortunatamente, però, un rappresentante di Panic Button ha confermato su Reddit che lo studio non sta lavorando alla versione Switch di The Witcher 3, ...

Panic Button si occuperà della versione Switch di The Witcher 3? : Come probabilmente molti di voi sapranno, nella giornata di ieri sono emersi alcuni rumor che parlavano di una possibile versione Nintendo Switch dell'acclamato The Witcher 3 di CD Projekt RED.In seguito le indiscrezioni sul possibile gioco hanno invaso la rete e ora, Gonintendo, riporta un altro rumor che vorrebbe Panic Button al lavoro sulla versione Switch di The Witcher 3.La notizia è comparsa su ResetEra, dove si parla anche di uno stato ...

The Witcher 3 cavalca verso Nintendo Switch : nuovi rumor confermano l’uscita sulla console ibrida : Senza paura di esagerare, The Witcher 3 può essere considerato non solo come uno degli actionRPG più belli dell'attuale generazione, ma anche come uno dei più influenti dell'intera storia del gaming. L'ultima incursione dello strigo Geralt Di Rivia su PC e console è infatti un vero e proprio capolavoro a tutto tondo, capace di mettere sul piatto una narrazione matura e intensa, così come personaggi realmente indimenticabili. Merito dei ...

Le armi e le armature nilfgaardiane della serie Netflix di The Witcher si mostrano in un video e l'aspetto sembra terribile : Finalmente possiamo dare una prima occhiata alle armature e alle armi nilfgaardiane del prossimo adattamento televisivo di Netflix di The Witcher, grazie al video condiviso dal canale YouTube Redanian Intelligence.Tuttavia, come riporta Comicbook, i fan sono preoccupati per la qualità dello show. Tra i social media e i forum, i fan non sembrano particolarmente contenti del design dell'armatura nilfgaardiana. Al momento della pubblicazione, il ...

The Witcher 3 compare in diversi elenchi di titoli per Nintendo Switch - cosa significa? : Ritornano a circolare le voci che vorrebbero The Witcher 3 in arrivo anche per Nintendo Switch, e stando a quanto riporta Nintendolife sembra ci siano interessante possibilità che il gioco arrivi per la console ibrida Nintendo.Come possiamo vedere infatti, un utente di ResetEra noto come "Jim_Cacher" avrebbe trovato delle "prove fotografiche" della presenza di The Witcher 3: Game Of The Year Edition in diversi listini di giochi per Nintendo ...

Chris Avellone vorrebbe lavorare a The Witcher e Overwatch : Chris Avellone è uno dei più famosi writer di giochi. Ha lavorato su tutto, da Fallout: New Vegas a Pillars of Eternity e Star Wars: Knights of the Old Republic II. Sta addirittura tornando su Star Wars quest'anno con Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment. Detto questo, sembra che ci siano ancora alcuni franchise, in particolare Overwatch e The Witcher, a cui Crhis Avellone vorrebbe lavorare, riporta Dualshockers."Nella mia ...

Il primo The Witcher è gratis su GOG se vi iscriverete alla newsletter del sito : Il primo gioco di The Witcher è attualmente disponibile gratuitamente per i giocatori con un account GOG. Come riporta DSO Gaming, nel tentativo di promuovere il gioco spin-off derivato dalla trilogia di Witcher, GWENT, GOG ha incluso una copia del primo capitolo come bonus per iscriversi alla newsletter del sito.Tutto quello che dovete fare è visitare questo link ed accedere con le vostre credenziali. Una volta cliccato sul pulsante, una copia ...

La serie Netflix di The Witcher ha una data di uscita? : All'inizio di quest'anno, Netflix ha annunciato che la serie di The Witcher con Henry Cavill uscirà durante il quarto trimestre del 2019. E mentre Netflix non ha ancora divulgato una data più specifica, un nuovo report sostiene che lo show uscirà il 20 dicembre, che è un venerdì. Il report afferma inoltre che le riprese per la seconda stagione inizieranno a dicembre 2019 o gennaio 2020, il che suggerirebbe che la seconda stagione uscirà verso la ...

Shaun Dooley interpreterà Re Foltest nella serie TV di The Witcher : Come riporta TheWitcherTV, Shaun Dooley ha svelato quale personaggio interpreterà in The Witcher, la serie TV Netflix ispirata alle opere di Andrzej Sapkowski. Dooley aveva confermato la sua partecipazione allo show già lo scorso gennaio, senza però specificare in quale ruolo. Poche ore fa con un criptico post su Instagram, l'attore britannico ha lasciato intuire che interpreterà il ruolo di Foltest, Re di Temeria, principe di Sodden, sovrano di ...

CD Projekt RED apre il suo negozio di merchandise ufficiale a tema The Witcher - GWENT e Cyberpunk 2077 : Attraverso un comunicato stampa, CD Projekt RED, studio di sviluppo della serie di videogiochi di The Witcher, Cyberpunk 2077, e GWENT: The Witcher Card Game, annuncia il lancio del negozio del merchandise ufficiale.Costruito e gestito da CD Projekt RED, il negozio dà accesso a tutti i giocatori al mondo alla linea di abbigliamento e collezionabili ufficiali ispirati ai videogiochi dello studio. La line-up di lancio dei prodotti, in espansione ...