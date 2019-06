Tempeste di sabbia e fulmini in India | 19 morti e 48 feriti in Uttar Pradesh

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019)dihanno colpito varie zone dell’, in: almeno 19 persone sono morte e 48 sono rimaste ferite, secondo quanto reso noto oggi dal commissario statale per il soccorso. “Sei persone sono morte a Mainpuri, tre persone a Etha e tre a Kasganj, e una rispettivamente a Moradabad, Badaun, Pilibhit, Mathura, Kannauj, Sambhal e Ghaziabad“, ha spiegato il commissario. In diverse aree dello Statono si sono registratediche hanno anche sradicato alberi e fatto crollare muri. Quarantuno persone sono rimaste ferite solo nel distretto di Mainpuri. L'articolodiin: 19e 48inMeteo Web.

