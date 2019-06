Studenti pronti per la gita | ma l' autista è ubriaco

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Giorgia Baroncini Il bus carico distava per partire quando gli agenti hanno fermato il conducente: alle 7.30 l'uomo aveva già un tasso alcolico superiore al consentito Tuttiper lascolastica di fine anno. Si parte in pullman per raggiungere le più belle località italiane e straniere. Glisono impazienti, stanno aspettando da tutto l'anno. Ma c'è chi rovina loro la festa e, come se non bastasse, mette anche in pericolo le loro vite. Sono gli autisti che spesso vengono trovati ubriachi al volante mentre stanno portando le scolaresche in. L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa: gli agenti della Polizia stradale di Brescia hanno fermato il conducente di un autobus risultato positivo all'alcoltest. Il fatto è accaduto lo scorso 4 giugno davanti a una scuola superiore in Valcamonica, nel Bresciano. Il bus carico distava per ...

LaVoceRC : Reggio Calabria: 5.400 studenti pronti per l’esame di terza media, ecco le NOVITA’ e le DATE [INFO e DETTAGLI] - St… - infoitestero : A scuola nel mondo: 56 studenti di Bergamo pronti a partire per l'estero - tAGENzialeTE007 : RT @ascuoladioc: Quasi pronti! #ASOCAWORDS2019! Dalla sala convegni del #CNR la premiazione di questa edizione #ASOC1819 ?? Seguite lo strea… -