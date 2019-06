Scuola nel caos | Tar pronto ad annullare la prova scritta del concorso presidi

“Destinazione futuro” : il concorso che porta la Scuola e le idee degli studenti nello Spazio : Una delle maggiori società al mondo nell’aeroSpazio, ma anche della difesa e sicurezza, la Leonardo apre le porte dello stabilimento di Grottaglie in Puglia – azienda che produce la fusoliera in fibra di carbonio del Boeing 787 – a una delle 11 classi che partecipano al concorso “Destinazione futuro” promosso dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta). La manifestazione ha lo scopo di avvicinare i ragazzi allo studio delle ...

Scuola - aumento stipendi e scatti anzianità ultime notizie : la ‘patata bollente’ nelle mani del premier Conte : Ha riscosso grande successo l’iniziativa promossa dalla Gilda degli Insegnanti, riguardante una petizione promossa sulla piattaforma change.org (l’indirizzo è change.org/p/giuseppe-Conte-stipendi-più-alti-per-gli-insegnanti) per chiedere lo ‘scongelamento’ dello scatto di anzianità del 2013 e l’aumento stipendiale agli insegnanti. Oggi si è provveduto alla consegna, presso la Presidenza del Consiglio, delle oltre ...

Nella Scuola italiana l'inclusione è la normalità (ma Matteo Salvini fa finta di non saperlo) : Fuori impazza la propaganda del governo contro stranieri e minoranze di ogni tipo. Ma dentro le aule l’integrazione è ormai routine quotidiana. E la normalità è fatta da tante diversità

La Scuola di Musica Niccolò Paganini chiude l’anno con un tour nell’Altomilanese : Una maratona di concerti chiude l’anno di corsi della Scuola di Musica Niccolò Paganini. Dieci appuntamenti in poco meno di

Bidello stupra 15enne a Scuola/ Abusi nel ripostiglio : 55enne recidivo - ora arrestato : Castellammare di Stabia, Bidello accusato di stupro su studentessa 15 anni: 'sono innocente', ma il dna lo incastra. 55enne 'recidivo' ora arrestato

Bidello violenta due studentesse minorenni nello stanzino della Scuola : arrestato : L'uomo arrestato venerdì scorso nel Napoletano dalla Polizia di Stato con l'accuse di violenze su almeno due minorenni è un Bidello. Gli abusi sarebbero avvenuti in uno stanzino...

Bidello arrestato per abusi su minori nel Napoletano : presunte violenze a Scuola : Una di loro, di 15 anni, ha denunciato l'accaduto e le sue dichiarazioni, secondo quanto si apprende da fonti investigative, hanno trovato riscontro dai risultati dei test sul dna

Orrore nel Napoletano : 15enne stuprata a Scuola da un bidello : Nel ripostiglio della scuola, lì dove si poteva fumare di nascosto e si poteva comprare qualcosina da mangiare. In un luogo non sorvegliato, lontano da occhi indiscreti, dove gli...

Prof lo becca mentre si fuma uno spinello a Scuola! 17enne lo aggredisce e lo ferisce : L’insegnante scopre che gli studenti stanno fumando uno spinello e per questo motivo decide di chiamare la polizia: ma un 17enne, preso da uno scatto di rabbia, aggredisce il Prof, insultandolo e mettendogli le mani addosso. Un episodio avvenuto in una scuola, nel cortile, dove il docente ha beccato il gruppetto di tre ragazzi – tutti minorenni – che stava fumando. Appena ha chiamato la polizia, uno dei ragazzi, di 17 anni, si è scagliato contro ...

Scuola - spray al peperoncino nelle aule : arrivano i Carabinieri : Nuovo episodio di cronaca che vede protagonista, purtroppo, la Scuola. E’ accaduto all’Istituto Mattei di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, dove uno studente avrebbe spruzzato uno spray al peperoncino, sembra in un paio di classi. Qualcuno ha accusato i classici sintomi dell’intossicazione, dalla professoressa, ai compagni di classe, e una alunna è stata trasportata in ospedale in ambulanza. spray al peperoncino a ...

Sviene a Scuola e scoprono che ha un tumore! 14enne muore nel giro di 5 giorni : Giulia Cadonà non ce l’ha fatta. È morta all’età di quattordici anni la ragazza di Oderzo (Treviso) che la settimana scorsa si era sentita male in classe. Giulia, che era da poco tornata dalla gita scolastica con i suoi compagni in Sardegna, era svenuta improvvisamente mercoledì mentre stava seguendo le lezioni alla scuola media Steiner-Waldorf “Michael” di Treviso, dove frequentava il terzo anno. La chiamata ai soccorsi era stata immediata e, ...

Come entrare di ruolo nella Scuola primaria e dell’infanzia statale : Le prossime assunzioni dei docenti per il grado di scuola infanzia primaria saranno effettuate secondo i recenti provvedimenti normativi emanati con il decreto dignità. A questi seguiranno molto presto i bandi dei concorsi ordinari rivolti ai docenti che non hanno i requisiti per partecipare al concorso riservato. Grazie al lavoro svolto dalla FLC CGIL, che ha redatto una scheda illustrativa, siamo in grado di mostrare quali saranno gli effetti ...

La principessa Charlotte seguirà le orme del fratello George : andrà nella sua stessa Scuola : E che scuola! The post La principessa Charlotte seguirà le orme del fratello George: andrà nella sua stessa scuola appeared first on News Mtv Italia.

Concorso Scuola - ok al Pas : servizio potrebbe essere valido anche nella paritaria : Nei giorni scorsi il Ministro Bussetti ha accettato la proposta dei sindacati riguardante il Pas (Percorso abilitativo speciale). L'obiettivo è quello di ridurre il precariato all'interno del mondo scolastico, facilitando il percorso dei docenti che da anni svolgono questo lavoro ma non sono ancora riusciti ad ottenere una cattedra. Ma chi potrà accedere al Pas? Questo percorso sarà aperto ai docenti con almeno tre anni di servizio, uno dei ...