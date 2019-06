Giulia Salemi commossa su Instagram per la separazione da Monte | ' Fa male'

Giulia Salemi dopo l'addio a Francesco Monte : «Devo riprendere in mano la mia vita» : ?Vi ringrazio per tutto e vi prometto che tornerò la vostra Giulia Power, vi mano un bacione?, dopo l?addio al fidanzato Francesco Monte, conosciuto all'interno della...

Giulia Salemi in lacrime. Ecco perchè Francesco Monte l’ha lasciata… : Ormai non è più una novità: Francesco Monte e Giulia Salemi non stanno più insieme. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa sui profili social di entrambi ma nessuno dei due ha chiarito davvero il... L'articolo Giulia Salemi in lacrime. Ecco perchè Francesco Monte l’ha lasciata… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte : ‘Devo riprendere in mano la mia vita’ : Quando una storia d’amore nasce davanti alle telecamere (del Grande Fratello Vip) in qualche modo è giusto che finisca nello stesso modo. Per questo motivo Giulia Salemi, dopo la rottura con Francesco Monte (che secondo il settimanale Spy in edicola sarebbe da imputare proprio alla volontà di lui), è tornata sui social con alcune stories in cui parla della fine della sua storia con l’ex tronista. Lo aveva già fatto nei giorni scorsi ...

Giulia Salemi in lacrime dopo la rottura con Monte : 'Bisogna trovare la forza' (VIDEO) : La storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte è ormai volta al termine: la notizia è stata diffusa su Instagram dall'influencer. Da alcune ore anche Francesco Monte ha pubblicato alcuni contenuti nei quali si intende che cosa sia successo nella sua vita. Ad ogni modo, ad essere maggiormente provata da tutta questa situazione è proprio Giulia Salemi, la quale si è mostrata in lacrime su Instagram. Pochissime ore fa, la famosa influencer ha deciso ...

Devo riprendere la mia vita! Giulia Salemi preoccupa i fan : Giulia Salemi è tornata sui social per ringraziare i fan che l'hanno sostenuta dopo l'annuncio della rottura con Francesco Monte, ma il viso e l'espressione della ex concorrente del GF VIP hanno destato preoccupazione. A pochi giorni di distanza dall’annuncio della fine della relazione con Francesco Monte, Giulia Salemi è tornata sui social, ma i messaggi registrati hanno fatto molto preoccupare i fan.-- La ex concorrente del ...

Giulia Salemi piange in diretta/ Dopo la rottura con Francesco Monte : 'Tornerò...' : Giulia Salemi piange in diretta Dopo la rottura con Francesco Monte: 'Tornerò ad essere Giulia Power', ecco le sue parole

Francesco Monte e Giulia Salemi : ecco perché si sono lasciati : perché Francesco Monte ha lasciato Giulia Salemi Ormai non è più una novità: Francesco Monte e Giulia Salemi non stanno più insieme. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa sui profili social di entrambi ma nessuno dei due ha chiarito davvero il motivo della rottura. A farlo ci ha pensato Spy, il settimanale edito da Mondadori […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi: ecco perché si sono lasciati proviene da Gossip e Tv.

I fantasmi del passato! Ecco perchè Francesco Monte ha lasciato Giulia Salemi : Si ipotizza che lui abbia detto addio alla fidanzata perché ancora tormentato dal "fantasma" di Cecilia Rodriguez. Mesi di amore, di annunci di convivenza e di frasi romantiche. Poi, tra Francesco Monte e Giulia Salemi è tutto finito e, a quanto si vocifera, la decisione pare sia stata presa proprio da lui.-- È stata Giulia ad annunciare via social la fine della relazione con Francesco, conosciuto nella casa del Grande Fratello VIP. Un ...

Francesco Monte ha lasciato Giulia Salemi - Spy rivela : 'Oggi sono due estranei' (RUMORS) : Ad un paio di giorni dall'annuncio ufficiale della fine della storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, il settimanale "Spy" ha raccontato nei dettagli quali sarebbero le motivazioni che hanno portato a tutto questo. Stando a quello che si legge sulla rivista di gossip uscita oggi, sarebbe stato l'ex tronista a lasciare la fidanzata dopo essersi reso conto di alcune cose: che i fantasmi del passato (Cecilia Rodriguez, ndr) non sono ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : ecco i motivi della rottura : I fan dei Fralemi - curiosa crasi per descrivere i fan della coppia - sono a lutto: Francesco Monte e Giulia Salemi si sono mollati. Conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip 3, il tronista di Uomini e Donne e la modella italo-palestinese si sono lasciati, anche se dovranno stare insieme nelle occasioni di lavoro che li vede come influencer.Il settimanale Spy ha anticipato i motivi alla base della rottura: "I Fralemi si sono detti ...

Francesco Monte - amore finito con Giulia Salemi. Nuovo post : buio totale : Francesco Monte dopo la fine della love story con Giulia Salemi. Il Nuovo post dell’ex tronista: buio totale e sofferenza Nella giornata di ieri è giunta come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte. La coppia, ormai ex a tutti gli effetti, ha lasciato i fan a […] L'articolo Francesco Monte, amore finito con Giulia Salemi. Nuovo post: buio totale proviene da Gossip e Tv.

Il primo commento di Francesco Monte dopo la rottura con Giulia Salemi : "Ci vorremo sempre bene" : Ufficializzata la fine della storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi da quest'ultima dopo circa 7 mesi tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, le reazioni non si sono fatte attendere. Da Betty Soldati a le Donatella (insieme nella casa del Grande Fratello VIP lo scorso autunno), Carolyn Smith, Ana Laura Ribas e tante altre. Giulia Salemi e Francesco Monte si sono ...

Il primo commento di Francesco Monte dopo la rottura con Giulia Salemi : "Ci vogliamo e ci vorremo sempre bene" : Ufficializzata la fine della storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi da quest'ultima dopo circa 7 mesi tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, le reazioni non si sono fatte attendere. Da Betty Soldati a le Donatella (insieme nella casa del Grande Fratello VIP lo scorso autunno), Carolyn Smith, Ana Laura Ribas e tante altre. Giulia Salemi e Francesco Monte si sono ...

É finita la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Leggi le loro prime parole a riguardo : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati, le serate mondane di coppia sono state annullate e la ragazza ha già parlato di questa rottura. Ora, finalmente, anche Francesco Monte ha rotto il silenzio.... L'articolo É finita la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Leggi le loro prime parole a riguardo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.