Ecco perché l’intestino è il nostro secondo cervello

vanityfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) I neuroni si trovano anche nell'intestinoLa motilità intestinale non riguarda solo la pancia pienaI virus intestinali possono anche essere buoniIl microbiota può influenzare la psicheChe differenza c'è tra probiotici e prebiotici?Sono celiaco o allergico al glutine? #1Sono celiaco o allergico al glutine? #2Che differenza c'è tra allergia e intolleranza alimentare?Come si forma il cancro all'intestino?L'obesità è un fattore di rischio per il cancro?, che organo affascinante! Metri e metri di tubo digerente, tutto appallottolato dentro la nostra pancia, dove risiedono non solo le funzioni digestive, ma anche le emozioni. Negli ultimi anni infatti, sono stati parecchi i testi di divulgazione che descrivono l’intestino come il”. E a confermare tutto questo, è appena uscito in libreria “L’intestino in testa”, edito Mondadori, un manuale guida ...

NicolaMorra63 : 'I cacciatori prendono le lepri coi cani; molti uomini prendono gli ignoranti con l’adulazione': Plutarco. Ecco per… - Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della #gazzetta oggi in edicola! - Milan nel segno di Zorro - Percassi: 'Io, la Champions, l'A… - valeriafedeli : #RadioRadicale deve vivere. Per tutte e tutti noi, per la nostra stessa democrazia. Ecco perché abbiamo votato cont… -