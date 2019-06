Zielinski | “Ancelotti mi ha cambiato Sarri alla Juve? Mi divertirò a batterlo”

ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il Corriere dello Sport riporta le parole di Piotr. Il polacco si dice contento di come è andata la stagione, con 49 partite, di cui 36 in campionato, 3628 minuti effettivi di gioco, 7 gol e 2 assist. In mezzo anche 3 pali e tanti ruoli diversi. “Devo molto ad Ancelotti che mi haposizione spesso: con lui, per quello che ha voluto, di coprire più parti del campo, ho dovuto chiedere molto a me stesso, anche un livello di condizione fisica e psicologica sempre alto” Piotr dice che il rapporto con il mister lo ha arricchito molto: “Ora sono un giocatore più universale, più duttile, con maggiori conoscenze. Mi ha dato fiducia e devo dire che ne avevo avuta tanta anche con, che mi ha fatto giocare egualmente. Ma esco da questa stagione” Esterno, regista, capace di stare in mezzo al campo, sulla fascia o tra le linee.si rammarica del fatto che tre ...

