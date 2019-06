The Handmaid’s Tale 3 | è ora di sovvertire il sistema

davidemaggio

(Di giovedì 6 giugno 2019) The Handmaid's- Elisabeth Moss E’ disponibile su TIMVision la terza stagione di The, in concomitanza con l’uscita negli Stati Uniti: tredici nuovi episodi che racconteranno ancora la dura vita nel regime totalitario di Gilead, in un futuro oscuro in cui le donne sono proprietà degli uomini ed il loro unico scopo è la procreazione. Donne che però, dopo anni di soprusi e tentativi di fuga, sono pronte afinalmente quelmalato. The3: da oggi disponibile su Tim Vision Nel finale della seconda stagione dell’acclamatissima serie, la protagonista June “Difred” (Elisabeth Moss), dopo essere riuscita a scappare dalla sua “prigione”, ha deciso di tornare – e non fuggire in Canada – per riprendersi sua figlia e combattere insieme alle altre donne, decisa a liberare anche loro. Nella ...

