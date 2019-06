Moggi | ' Non sono convinto della certezza dell' arrivo di Sarri alla Juventus'

Raffaella Fico è di nuovo single! E Alessandro Moggi Non perde tempo : Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati, quando la coppia era molto vicina alle nozze si è detta addio. Il figlio del procuratore sportivo Luciano addirittura avrebbe già ritrovato l'amore. La coppia formata da Raffaella Fico e Alessandro Moggi è giunta al capolinea: quando i due erano vicini alle nozze, hanno preferito dirsi addio e intraprendere strade differenti. A conferma della rottura, sui rispettivi profili ...

Moggi sul possibile tecnico della Juve : 'Ce n'è uno di cui non si è mai parlato - Klopp' : Si dovrà aspettare probabilmente l'inizio della settimana prossima per avere qualche novità sul nuovo tecnico della Juventus per la prossima stagione. Nel frattempo i riflettori mediatici sono puntati inevitabilmente verso la finale di Champions League fra Liverpool e Tottenham. Proprio alla guida delle due società inglesi militano i tecnici uno dei quali potrebbe sedersi la prossima stagione sulla panchina della Juventus. Maurizio Pochettino è ...

Moggi : “Non mi sembra che De Laurentiis voglia vincere - Ferlaino era un’altra cosa” : “De Laurentiis? Non mi sembra che abbia tanta tendenza a voler vincere, altrimenti farebbe operazioni diverse da quelle che fa”. Cosi’ Luciano Moggi, a margine della prima edizione del premio “Inside the sport”, organizzato a Napoli da Mcl, ha risposto alla domande dei cronisti. “Devo dire anche un’altra cosa – ha affermato – e’ corretto nel bilancio, credo che il Napoli sia una ...

A. Moggi : 'Nel futuro di Allegri non escludo l’Inter se Conte andasse alla Juve' : Attendiamo l'ultima giornata di campionato, che sarà decisiva per l'assegnazione degli ultimi due posti per la Champions League, altrettanti per l'Europa League, ed infine per sapere chi sarà l'ultima squadra retrocessa in Serie B, con Empoli, Genoa e Fiorentina a giocarsi le ultime chance di permanenza nella massima serie. La maggior parte dei giornali sportivi però sta dando molta rilevanza al mercato, non solo dei giocatori, ma anche degli ...

Moggi - che stoccate alla Roma : “Una società si deve dirigere sul posto e non da Boston o Londra” : Mai banale, fa sempre parlare di sé. L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto all’Adnkronos sulla situazione attuale della Roma, a due giorni dall’annuncio dell’addio con De Rossi. Ecco le sue parole. “Una società si deve dirigere sul posto e non da Boston o da Londra. I risultati sono poi la conseguenza. La squadra paga anche scelte sbagliate sul mercato: quando tu vendi Nainggolan e compri ...

Luciano Moggi - perché l'Inter adesso non può sbagliare : cosa rischia davvero Spalletti : È proprio strano il mondo del calcio, sia per chi lo vive da dentro sia per chi lo racconta. Le notizie si propagano con la velocità del fulmine e vengono lette con voracità e così, quando mancano, qualcuno le deve creare, magari corredandole con proprie impressioni che spesso non hanno niente a che