Live non è la D’Urso | Eliana Michelazzo a Pamela Perricciolo | “Hai cercato di strozzare

(Di giovedì 6 giugno 2019) FQ MagazinePrati, la bugia sul padre “ballerino di flamenco” e i racconti dei suoi compaesani “Devi curarti, perché la tua mente è diabolica. Ricordati queste parole. Ah eDe Lapa? Non ce la ricordiamo? Le ho salvato la vita perché l’hai presa per il collo”, queste le parole pronunciate daqualche giorno fa in una storia pubblicata su Instagram. Episodio che ha confermato anche in diretta a-Non è la D’Urso stimolata sull’argomento da Guendalina Tavassi: “Io mi ritrovo un giorno in casa loro e di punto in bianco arriva questa ragazza, è spuntata fuori così. Lei mi raccontava cheedorganizzavano il suo matrimonio con un altro fantomatico Coppi e mi chiedeva consigli su quale bomboniera dovevano ...

