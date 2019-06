L' incontro tra Salvini e Di Maio e le nuove promesse sulle tasse

Governo : incontro "positivo" tra Salvini e Di Maio : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati a Roma.È quanto riferiscono fonti governative leghiste. L'incontro è avvenuto a Palazzo Chigi nel primissimo pomeriggio. "È stato un incontro positivo" hanno fatto sapere le stesse fonti. Era da settimane che i due leader non si incontravano, sin dalla campagna elettorale per le europee, quando i rapporti erano precipitati ai minimi termini.

Cessione Fiorentina - terminato l’incontro tra Commisso e i fratelli Della Valle : le ultime : Il confronto tra l’imprenditore italo-americano e i fratelli Della Valle si è concluso dopo due ore, prima che Commisso si spostasse presso lo studio legale BonelliErede E’ durato circa due ore l’incontro per il passaggio di proprietà Della Fiorentina tra i fratelli Diego e Andrea Della Valle e Rocco Commisso, tenutosi presso la sede Della Tod’s a Milano. Ora l’imprenditore italo-americano è arrivato da poco ...

Fiorentina - incontro a Milano tra i fratelli Della Valle e Commisso : si lavora per raggiungere il closing : I fratelli Della Valle hanno ricevuto Rocco Commisso presso la sede Tod’s di Milano, le parti lavoreranno per chiudere la cessione del club E’ iniziato poco prima dell’una il vertice tra i fratelli Della Valle e Rocco Commisso, interessato all’acquisto Della Fiorentina. L’imprenditore italo-americano è arrivato domenica in Italia, preceduto dal suo braccio destro Joe Barone per definire gli ultimi dettagli ...

MotoGp – Al Mugello l’incontro tra Ezpeleta e i promotori del Gp di Misano : semaforo verde! : Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini: semaforo verde! Al Mugello i promotori hanno incontrato il CEO di Dorna che si è complimentato per gli intervento sulla viabilità Il bellissimo weekend di sole e pubblico al Mugello, le due vittorie italiane in Moto3 e MotoGp con Tony Arbolino e Danilo Petrucci e i cinque italiani sui tre podi, hanno acceso l’attesa per il prossimo appuntamento in Italia, dal 13 al 15 settembre con ...

Precari - PAS e fase transitoria : oggi 3 giugno nuovo incontro al Miur : oggi 3 giugno vi sarà un nuovo incontro al Miur con i i sindacati FLCGIl, CISL, UIL, SNALS e Gilda per proseguire con i lavori di attuazione dell’intesa, che riguarda Precari, PAS, fase transitoria, vincitori e idonei concorsi 2016, abilitati concorso 2018, docenti di ruolo e facenti funzione DSGA. In particolare, sono attese notizie importanti per i docenti Precari con 3 annualità di servizio alle spalle e la fase ...

Liverpool - il padre era malato e il capitano dei Reds gli corre incontro : l’infinito abbraccio tra i due è commovente : Al padre Brian era stato diagnosticato un cancro alla gola, che lo aveva tenuto lontano dai campi da calcio per lungo tempo. Ieri sera, dopo la finale di Champions League vinta contro il Tottenham, il capitano del Liverpool (e figlio di Brian) Jordan Henderson gli è andato incontro. I due si sono abbracciati per diverse secondi tra gli applausi del pubblico e gli scatti dei fotografi. “Sono orgolgioso di lui – ha dichiarato il padre ...

Panchina Genoa - si decide il futuro : incontro tra Prandelli e la dirigenza : futuro incerto. Il girone di ritorno del Genoa ha tutt’altro che entusiasmato, tra situazioni di campo ed extracampo che – mischiandosi – hanno portato i rossoblu vicini alla retrocessione. Da capire quindi cosa la società deciderà di fare per quanto riguarda la Panchina, visto che per Prandelli è scattato il rinnovo automatico previsto in caso di salvezza: un altro anno di contratto a circa un milione a stagione. Il ...