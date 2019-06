Il caso Noa ci richiede un sincero soprassalto di umanità

caso Noa Pothoven : l’esercizio della libertà può essere doloroso - ma quale sarebbe l’alternativa? : (foto: Getty Images) Noa Pothoven era giovane e soffriva di una grave depressione, di anoressia e di stress post traumatico. Lo scorso dicembre lo aveva raccontato qui (è in olandese ma Google translate funziona abbastanza bene). “Pensano che sia troppo giovane per morire e che dovrei aspettare di avere 21 anni, ma non posso più aspettare“, aveva detto. Era stata ricoverata molte volte, aveva tentato più volte di uccidersi, i ...

Il caso di Noa - l’esperta di bioetica : «Attenzione a parlare di eutanasia» : «Quello che, verosimilmente, è successo è che lei ha deciso, per l’ennesima volta, di non nutrirsi più e che, in questo caso non l’hanno forzata, non le hanno messo il sondino naso-gastrico come era successo in passato. Le avevano anche indotto il coma farmacologico in passato. Nel caso specifico io userei il condizionale e sarei cauta». Chiara Lalli, docente di bioetica e autrice del libro Secondo le mie forze e il mio giudizio. Morire nel ...

caso Noa - Cappato : "Se la ragazza poteva migliorare - i medici hanno fatto bene a dire no" : Il tesoriere dell'Associazione Coscioni difende la legge olandese e ricorda che in Italia stiamo ancora aspettando una legge. "E io continuo a rischiare 12 anni per il Caso dj Fabo"

"Noa Pothovensi si è lasciata morire rifiutando il cibo e l’acqua" - le parole del giornalista che per primo ha seguito il caso : Noa Pothoven si è lasciata morire “rifiutando il cibo e l’acqua”. “Sentiva di non avere nessuna altra opzione”, ha raccontato al Corriere della Sera e a una giornalista di Politico Paul Bolwerk, il giornalista che per primo ha dato notizia della morte della 17enne sul quotidiano olandese De Gerderlander. Tecnicamente quindi non si tratterebbe di eutanasia legale. Nei suoi ultimi giorni, Noa è ...

Nel caso di Noa Pothoven è meglio non usare la parola “eutanasia” : Noa Pothoven (foto Instagram) In queste ore la cronaca torna a parlare di suicidio assistito ed eutanasia. Alcuni giornali e tabloid (Times, Independent, Euronews), più i grandi quotidiani italiani (il Corriere della sera e Repubblica, tra gli altri) hanno diffuso la notizia che Noa Pothoven, una ragazza olandese di 17 anni, avrebbe deciso di mettere fine alla sua vita grazie all’aiuto delle strutture finanziate dallo stato. Eppure, ...

caso Noa in Olanda - sconcerto in Italia : 22.38 "Se fragilità è scarto e non bisogno da curare, se si confonde libertà con 'diritto a morire', obbligando lo Stato a somministrare morte,si arriva a sopprimere una minore per depressione". Così il senatore Quagliariello sul Caso di eutanasia della 17enne Noa in Olanda. "La sua morte è una sconfitta di una civiltà.L'Europa non è in grado di stare a fianco delle vittime di violenza". Così Giorgia Meloni. Nella proposta di legge M5S: ...