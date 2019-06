Giulia De Lellis… che scoop! Lei e Andrea Iannone stanno insieme! E pensare che tra i

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 giugno 2019) Belli son belli… e pure famosi! Siete pronti a sapere quale sarà la nuova coppia dell’estate, quella che farà generare più gossip di tutte le altre? No, non parliamo di Francesca De Andrè e il suo Gennaro una volta usciti dalla casa del Gf, ma diDe Lellis ed. Stando a quanto riportato il settimanale ‘Spy’, infatti, sarebbe esplosa la passione tra la bella influencer e il campione MotoGP (noto alla cronaca rosa per la storia d’amore con Belen Rodriguez, terminata lo scorso autunno). ‘Spy’, in edicola da domani, svela tutti i retroscena della passione che è esplosa tra il pilota di moto e l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’. E’ stato lui a chiedere per primo il numero della ragazza e, giorno dopo giorno, tra i due sarebbe scoppiata la complicità. Prima d’ora, i ragazzi non erano mai stati paparazzati insieme, segno che la relazione sarebbe proprio agli inizi. ...

