Giornata Mondiale dell’Ambiente 2019

Salubrità Alimentare : il 7 giugno la prima Giornata Mondiale ONU : La prima Giornata Mondiale ONU della Salubrità Alimentare, celebrata a livello globale il 7 giugno, mira a potenziare gli sforzi per garantire che il cibo che mangiamo sia sicuro. In tutto il mondo, ogni anno, quasi una persona su dieci (circa 600 milioni di persone) si ammala e 420.000 muoiono dopo aver mangiato cibo contaminato da batteri, virus, parassiti o sostanze chimiche. Il cibo non sicuro ostacola inoltre lo sviluppo in molte economie a ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +118 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +17 su Bottas. Vettel 3° scavalca Verstappen : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : San Pellegrino la celebra con la certificazione Aws : SanPellegrino, leader nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, in occasione dellaGiornata Mondiale dell’Ambienteche si celebra oggi, ribadisce il proprio impegno per la valorizzazione e la tutela della risorsa acqua. SanPellegrino,consapevole della profonda relazione tra la tutela del territorio e la sostenibilità delle proprie attività, è costantemente impegnata nella salvaguardia delle risorse, in particolare quelle ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : nuove linee guida per il recupero delle materie prime critiche da apparecchi elettronici : Circa 45 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolte in Europa e 7 processi di recupero con 14 modalità diverse. Sono i numeri del progetto europeo “Critical Raw Material (CRM) Closed Loop Recovery” per la sperimentazione di nuove tecniche per il recupero delle materie critiche dai RAEE domestici, che vede tra i partner ENEA e Consorzio Ecodom. Nei tre anni e mezzo del progetto, Ecodom ed ENEA, insieme ai ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : “Non c’è più tempo - ripartiamo ogni giorno dal cibo che acquistiamo” : «La cosa più impressionante che sto toccando con mano in questi giorni va ben oltre i peggiori allarmi degli scienziati: non solo perdiamo 428 chilometri cubi di ghiaccio l’anno, ma quello che ancora resiste è gravemente malato, indebolito dal calore che penetra nelle fessure e che si insinua in profondità. Sapevo che la situazione fosse critica, ma certo non mi aspettavo un tale disastro». Da tre giorni Olivero Alotto, attivista Slow Food, ...

Giornata Mondiale dell'Ambiente : tutto ciò che serve per una cosmesi e un'igiene ecologica : L'emergenza ambientale è conclamata, e bisogna cominciare dalle piccole azioni quotidiane per lavorare a un mondo migliore e...

Giornata Mondiale Ambiente - WWF : “Abbiamo alterato il 75% delle terre emerse e il 66% degli oceani” : La vitalità, le capacità di resilienza dei nostri sistemi naturali sono la base fondamentale della salute, del benessere e dello sviluppo dell’umanità. Distruggere, inquinare e rendere sempre più vulnerabile la natura significa procurare un danno enorme a noi stessi e alle generazioni future. Questo è il messaggio centrale che caratterizza la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2019, quest’anno focalizzata sui killer “silenziosi” dell’inquinamento ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - ecco l’impietosa classifica dell’Onu senza i primi tre posti : Chi annuncia lo stato di “emergenza climatica” e chi non crede ancora al cambiamento climatico. Chi punta tutto sulle rinnovabili e chi ha dichiarato guerra alla plastica monouso: nel mondo ogni Paese deve fare i conti con inquinamento, riscaldamento globale e conseguenze dei cambiamenti climatici. Per tenere alta l’attenzione, è stata istituita dalle Nazioni Unite la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi. Gli obiettivi ...

L’inquinamento è una cosa seria : 10 foto per la Giornata Mondiale dell’ambiente : Il 5 giugno viene celebrata la Giornata mondiale dell’ambiente, istituita nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con l’intento di sensibilizzare governi e opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico causato dall’uomo e spingere a un uso più consapevole e sostenibile delle risorse naturali del pianeta Terra. Il tema del 2019 è l’inquinamento atmosferico: nel mondo oltre 9 persone su 10 vivono ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : in Italia estinti 3 frutti su 4 : “In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo, ma la perdita di biodiversità riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati“: è quanto afferma la Coldiretti, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente celebrata dalle Nazioni Unite, il 5 giugno. “In Italia nel secolo scorso si ...

Giornata Mondiale dell'ambiente : oltre 1 milione di utenti su Change.org chiedono un "Rinascimento verde" per l'Italia : #RinascimentoVerde è il movimento che su Change.org raccoglie le petizioni maggiormente seguite dagli utenti della...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +118 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +17 su Bottas. Vettel 3° scavalca Verstappen : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...