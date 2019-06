Germania | ergastolo all’infermiere che uccise 85 pazienti | “Provocava collassi per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) In cinque anni, tra il 2000 e il 2005, ha ucciso 85nelle cliniche di Oldenburg e Delmenhorst, in. Omicidi Niels Högel, di 42 anni, è stato condannato all’dal giudice Sebastian Buehrmann del tribunale di Oldenburg. L’uomo iniettava neifarmaci che causavano gravi scompensi ecardiaci in modo che lui stesso potesse intervenire per rianimarli, e fare la figura dell’eroe. Ma spesso la rianimazione non andava a buon fine. Riconosciuta la “straordinaria gravità” dei fatti, la pena di quindici anni, considerata normalmente il massimo tra quelle temporanee, è stata comminata in. L’uomo era già stato condannato alla detenzione a vita per altri sei omicidi. Quello appena concluso è il terzo processo a suo carico. Högel è colpevole della più lunga serie di omicidi del secondo dopoguerra in. Nella ...

franbellino : Germania, ergastolo a infermiere killer - Ultima Ora - Agenzia ANSA - CretellaRoberta : Germania, ergastolo a infermiere killer: Per 85 omicidi di pazienti avvenuti tra il 2000 e il 2005… - zazoomblog : Germania ergastolo per l’infermiere killer: ha ucciso 85 pazienti iniettando loro farmaci letali - #Germania… -