Venezia-Cremona | Gara-4 Semifinale Playoff oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona sbanca Venezia al supplementare e si porta in vantaggio 2-1 nella serie : Successo pesantissimo quello conquistato questa sera da Cremona sul campo di Venezia nel terzo atto della semifinale scudetto della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Al termine di un incontro ruvido e molto combattuto, con le difese grandi protagoniste, la formazione allenata da Meo Sacchetti si è imposta con il punteggio di 75-77 dopo un tempo supplementare. L’equilibrio ha caratterizzato l’incontro sin dalle prime battute: gli ...

Playoff Serie A Basket – Cremona trionfa in Gara-3 dopo un tempo supplementare : Venezia ko : Cremona si porta in vantaggio nella Serie: Venezia ko in Gara-3 di semifinale Playoff dopo un tempo supplementare Che spettacolo la Gara-3 di semifinale Playoff di Serie A di Basket: se la Serie tra Sassari e Olimpia Milano è terminata dopo sole tre gare e ha visto la squadra sarda staccare il pass per la finalissima, la sfida tra Venezia e Cremona sembra essere più equilibrata. Gara-3 è terminata 73-75 per Cremona, dopo un tempo ...

LIVE Venezia-Cremona basket - Gara-3 Play-off in DIRETTA : 73-75 - il supplementare premia gli ospiti! La Vanoli si porta sul 2-1! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Cremona, terzo appuntamento della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo la spettacolare vittoria di Sassari ai danni di Milano, resta soltanto da decidere il nome della seconda finalista. La sfida di questa sera però non potrà in alcun modo emettere un verdetto definitivo dato che le due formazioni si trovano in perfetta parità (1-1), ma il peso specifico all’interno ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia ospita Cremona in una gara-3 che può essere decisiva : Se da una parte c’è una Dinamo Sassari già in finale dopo il 3-0 all’Olimpia Milano, dall’altra parte tra Venezia e Cremona c’è ancora una Serie che è molto lontana dal vedere la propria fine. Si riparte dall’1-1 dopo le prime due sfide e da un equilibrio che sembra veramente difficile da spezzare. La gara-3 di questa sera può davvero essere lo spartiacque di quest semifinale, anche perchè sicuramente una delle due ...

Venezia-Cremona - Gara-3 Semifinale Playoff oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Terzo capitolo della serie tra l’Umana Reyer Venezia e la Vanoli Cremona. Si riparte dall’1-1 maturato dopo le prime due partite giocate in casa della squadra vincitrice della Coppa Italia. Adesso la serie si trasferisce al Taliercio con una Venezia che può sfruttare il fattore campo per raggiungere la finale Scudetto. Dall’altra parte c’è, invece, una Vanoli che deve vincere almeno una partita per garantirsi ...