Vela – Hempel World Cup Series 2019 | splendida prima giornata di regate per gli azzurri a

Vela - Marsiglia ospita la Finale delle Hempel World Cup Series 2019 : 325 gli atleti in gara : Gli atleti in gara si sfideranno per conquistare il titolo di Campione delle Hempel World Cup Series 2019 325 atleti da 40 nazioni si incontreranno a Marsiglia, Francia, per la Finale delle Hempel World Cup Series 2019. E proprio qui, in quella che sarà la sede per la Vela delle Olimpiadi di Parigi 2024, gli equipaggi delle 10 classi olimpiche ed una flotta di Kiteboard, si sfideranno per conquistare il titolo di Campione delle Hempel ...

Vela - Hempel World Cup Series – Termina la settimana di Vela internazionale di Genova : bronzo per Di Salle e Dubbini : Termina la settimana di vela internazionale di Genova: bronzo per Benedetta di Salle e Alessandra Dubbini nei 470 femminili alle Hempel World Cup Series Ultima giornata di Hempel World Cup Series a Genova, tutte e cinque le Medal Race in programma sono state concluse oggi con una tramontana leggera, tra i 5 e gli 8 nodi. La squadra italiana chiude con la conquista della seconda medaglia della settimana, il bronzo della genovese Benedetta ...

Vela – Hempel World Cup Series : Carlotta Omari e Matilda Distefano d’argento nei 49er - oggi cinque Medal Race : Hempel World Cup Series: medaglia d’argento italiana nei 49er FX per Carlotta Omari e Matilda Distefano. oggi cinque Medal Race con quattro azzurri in gara Le azzurre Carlotta Omari e Matilda Distefano (Sirena CN Triestino/Soc.Triestina Vela) conquistano la loro prima medaglia nelle World Cup Series: un argento nella classe 49er FX. Si erano presentate sulla linea di partenza della prima Medal Race delle tre in programma per ieri ...

Vela – Hempel World Cup : brillano tre equipaggi italiani - domani scattano le medal race : L’Italia sarà domani ben rappresentata domani nelle medal race, con tre equipaggi nei top 10 Un bel sole primaverile con una brezza tesa di ponente tra i 6 e gli 8 nodi ha regalato oggi un assaggio di ciò che Genova può offrire agli appassionati di Vela e concesso agli oltre 700 velisti giunti qui da ogni parte del mondo di concludere belle regate utili a scrivere le classifiche che, nelle tre classi ‘veloci’, stabiliscono quali saranno ...

Vela – Quarta giornata all’Hempel World Cup Series di Genova : un leggero vento di Ponente fa ripartire la regata : Una leggera brezza proveniente da Ponente permette il regolare svolgimento della Quarta giornata dell’Hempel World Cup Series di Genova Contro ogni carta meteo, oggi a Genova, per la Quarta giornata di Hempel World Cup Series, una leggera brezza ha fatto la sua comparsa sui campi di regata consentendo di regatare a tutte le classi tranne che ai Laser Radial che restano a quota una regata. Con 5-7 nodi da Ponente il Comitato di regata ...

Vela – Hempel World Cup Series : prime prove per i laser radial - vento sempre leggero : Vela – Hempel World Cup Series: iniziate oggi le prove della classe laser radial, vento sempre leggero Sono iniziate oggi le prove della classe laser radial all’Hempel Sailing World Cup Series di Genova. Seppur con vento molto leggero si è svolta la prima regata per entrambe le flotte dei laser femminili ed una per la flotta dei 49er (solo flotta blu). Diversi tentativi sono partiti nelle classi Nacra 17 e negli FX, che però non hanno ...

Vela – Hempel World Cup Series : vento leggero nella seconda giornata di regate a Genova : Hempel World Cup Series: seconda giornata di regate a Genova. vento molto leggero per la maggior parte delle classi. Una prova per una sola flotta FX e una per le due flotte laser Genova si è svegliata con il cielo grigio nella seconda giornata dell’Hempel World Cup Series, la tappa italiana del prestigioso circuito organizzato da World Sailing – la federazione della Vela internazionale – con il supporto delle Federazione Italiana Vela, ...

Vela - presentata a Genova la tappa italiana dell’Hempel World Cup Series : L’evento rappresenta una delle quattro tappe delle World Cup Sailing Series, il più importante circuito dedicato alle classi olimpiche organizzato proprio da World Sailing presentata oggi a Genova, nella sala Trasparenza del palazzo sede della Regione Liguria, la tappa italiana dell’Hempel World Cup Series, che si terrà proprio a Genova da lunedì 15 a domenica 21 aprile 2019. L’evento rappresenta una delle quattro tappe delle World Cup ...