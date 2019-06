The Walking Dead perisce sotto gli sconvolgenti colpi di Robert Kirkman | Rick Grimes e

Il legame tra Fear The Walking Dead 5 e Rick Grimes è casuale? Dal nuovo crossover al lancio del film : ecco le ipotesi : Quello che abbiamo visto nel primo episodio di Fear The Walking Dead 5 e che lega lo spin off a Rick Grimes è davvero "casuale" o è sinonimo di un annuncio importante? Questo si stanno chiedendo i fan della serie da quando hanno visto la première della nuova stagione dello spin off e quello che accomuna tutti è l'idea che qualcosa di importante sta per essere annunciato o sta per accadere. Su quello che sia il contenuto di questo annuncio le ...

Fear The Walking Dead 5 prende il via da uno schianto - tutto è cambiato per Morgan e i suoi? (Video) : Tutti coloro che sono in crisi di astinenza da The Walking Dead e i patiti del suo spin off potranno mettersi comodi e godersi la première di Fear The Walking Dead 5 andata in onda negli Usa qualche ora fa ma che non ha ancora una data italiana. tutto è andato come previsto in questo primo episodio, forse troppo, dallo schianto in aereo alla nuova missione dei superstiti mentre Alicia e Morgan riportano in Fear The Walking Dead 5 quello che ...

Nei primi minuti di Fear The Walking Dead 5 la protagonista assoluta è Alicia : nuovi dettagli sul crossover (e non solo) : Il 2 giugno è alle porte così come il debutto di Fear The Walking Dead 5 che andrà in onda proprio da domenica sera su AMC negli Usa per un totale di otto settimane, almeno per adesso, fino al 21 luglio senza interruzioni, salvo cambiamenti. Lo spin off di The Walking Dead si prepara al debutto mentre la rete che lo ospita stuzzica i fan e rilascia il video dei primi minuti della première in cui Alicia è protagonista assoluta. Il personaggio ...

Carol - Negan e Daryl avvistati sul set di The Walking Dead 10 : torneranno tutti ad Alessandria? : Le riprese di The Walking Dead 10 vanno avanti ormai da quasi un mese e ancora nessuno spoiler è trapelato dal set. Nei giorni scorsi il cast è stato di stanza ad Alessandria dove si è visto anche del fumo, ma niente di più. L'unica cosa certa è che l'inverno è finito e per i nostri protagonisti è arrivata la primavera anche se non si capisce bene di quanto possa essere questo nuovo salto temporale e se Rosita ha già avuto il suo bambino o la ...

Marvel Studios – Una star di The Walking Dead nel MCU? : Marvel Studios – Un attore di The Walking Dead potrebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Ecco di chi si tratta! I Marvel Studios vorrebbero un attore della serie TV “The Walking Dead” nei loro film, a rivelarlo è Roger Wardell famoso per aver pubblicato su Twitter nel mese di dicembre scoop su Avengers: Endgame che si sono avverati… Roger Wardell oltre a confermare ... Leggi tuttoMarvel Studios ...

David Morrissey da Governatore in The Walking Dead a villain per la Marvel? : In molti hanno sperato di vedere uno spin off o un film sul Governatore di The Walking Dead ma sembra proprio che il futuro di David Morrissey possa essere già scritto. Nelle ultime ore negli Usa si fanno sempre più insistenti i rumors riguardo all'arrivo dell'attore nell'universo Marvel per entrare a far parte del mitico universo dei supereroi (o villain) che da sempre conquistano milioni di spettatori e fan in tutto il mondo. Seguendo le ...

Austin Amelio in cammino verso Fear The Walking Dead 5 senza dimenticare il suo passato (foto) : Il 2 giugno è ormai dietro l'angolo e presto avremo modo di ritrovare Austin Amelio alias Dwight nelle desolate terre di Fear The Walking Dead 5. Lo spin off del drama AMC è pronto a tornare in onda con un ingrediente originale da buttare nella mischia ovvero il viaggio dell'amato e misterioso Dwight che EW mostra sulla strada verso il Sud dalla Virginia al Texas. Dopo l'arrivo di Morgan, Dwight ha sicuramente alcuni peccati da espiare e il ...

The Walking Dead : Onslaught è un nuovo gioco per VR che sarà legato alla serie di AMC : Survios, lo sviluppatore VR alla base di giochi come Creed: Rise to Glory, ha recentemente presentato un gioco per la realtà virtuale chiamato Battlewake. Poco dopo, lo sviluppatore ha svelato il suo prossimo titolo in arrivo nell'autunno 2019, The Walking Dead: Onslaught, riporta Dualshockers.Invece di attingere ai fumetti, The Walking Dead: Onslaught si legherà alla popolare serie AMC. AMC sta collaborando con Survios per questo progetto, nel ...

Whiskey Cavalier cancellata da ABC : Lauren Cohan “libera” di tornare in The Walking Dead 10 : La missione è finita per il team di Whisky Cavalier che, a pochi giorni dal finale della prima stagione, è stata cancellata da ABC. In molti si aspettavano una seconda stagione soprattutto alla luce dei maxi investimenti fatti da Warner Bros. per ordinare i primi episodi e portare parte delle riprese all'Estero, fatto sta che così non sarà. La serie potrebbe attirare gli acquirenti internazionali e questo potrebbe spingere una delle piattaforme ...

Tom Payne da The Walking Dead a Prodigal Son : Fox ordina la serie insieme a Deputy e NeXt - le novità della prossima stagione : Tom Payne può lasciarsi alle spalle definitivamente il suo ruolo di Jesus in The Walking Dead e buttarsi a capofitto in un nuovo dramma, senza zombie, per Fox. Mentre tutti attendevano ancora con ansia i buoni, vecchi upfronts 2019 per scoprire le novità della prossima stagione televisiva, le reti si davano alla pazza gioia annunciando rinnovi e ordini e in queste ultime ore è davvero successo di tutto a cominciare proprio dall'ordine di ...

Al via le riprese di The Walking Dead 10 : presto nessun ritorno sarà più segreto? (Foto) : Potete smettere di lamentarvi perché i vostri lunedì vuoti e senza senso da oggi ne avranno uno: le riprese di The Walking Dead 10 hanno preso il via negli Usa proprio in questa settimana e presto nessun ritorno sarà più segreto, o almeno si spera. La nuova stagione sarà composta da 16 episodi e il suo debutto è previsto per il prossimo autunno, molto probabilmente ad ottobre come i precedenti anni, ma la notizia è che oggi, 6 maggio, le ...

Steven Yeun di The Walking Dead di nuovo papà : Indimenticato Glenn Rhee nella serie televisiva The Walking Dead, il 35enne Steven Yeun è diventato padre per la seconda volta. Nella giornata di ieri Joana Pak, fotografa sposata nel 2016, ha annunciato la lieta notizia su Instagram, con una tenera immagine che ce la mostra con la bimba in braccio, appena partorita.Sconosciuto il nome della piccola, ma la festa in casa Yeun è diventata realtà. Si tratta del secondo figlio della coppia, ...

Carnera - The Walking Mountain/ Su Rete 4 il film con Anna Valle - oggi - 1 maggio - : Carnera - The walking Mountain oggi 1 maggio 2019 su Rete 4 a partire dalle ore 16:45. Nel cast Andrea Iaia, Anna Valle, Kasia Smutniak e F. Murray Abraham.

The Walking Dead : The Telltale Definitive Series : annunciata la raccolta con tutti i capitoli della serie : Fan della serie The Walking Dead di The Telltale rapporto! Abbiamo delle ottime notizie per voi e per chi ancora non ha messo mano ai titoli ispirati alla famosissima serie a tema zombie.Infatti, come segnalato su ResetEra, è stata da poco annunciata una raccolta intitolata The Walking Dead: The Telltale Definitive series, in arrivo quest'anno su PS4, Xbox One e PC.La collection includerà tutte le quattro stagioni della serie sviluppata da ...