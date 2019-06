Precipita dal terrazzo per scappare dal fidanzato Milano | 26enne segregata da giorni

Precipita scappando dal fidanzato violento a Milano : la teneva prigioniera : È rimasta segregata da sabato scorso fino a ieri, per quattro giorni, e si è buttata dalla finestra di un appartamento a Milano per salvarsi approfittando di un attimo di distrazione del suo fidanzato-sequestratore: è l’agghiacciante racconto alla polizia della 26enne italiana, vittima delle sevizie del 40enne Giacomo Oldrati, arrestato ieri. L’uomo era già stato assolto nel gennaio 2018 per fatti simili ...

Cuneo - alpinista Precipita dall’Ischiator e fa volo di decine di metri : muore davanti al compagno : Incidente mortale in Alta Valle Stura, nel Cuneese, dove uno scalatore italiano è precipitato da una parete del Becco Alto dell’Ischiator ed è morto dopo aver fatto un volo di decine di metri. Salvo il compagno di cordata, trasportato sotto choc in ospedale con elisoccorso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo.

Paolo Tenna - l’ad della Torino Film Commission trovato morto a Roma : è Precipitato dal 4 piano di un hotel - “era visibilmente ubriaco” : Sono ancora da chiarire le cause della morte di Paolo Stefano Tenna avvenuta la notte scorsa a Roma. Il corpo del 47enne amministratore delegato della Film Investimenti Piemonte, consigliere d’amministrazione della Film Commission Torino Piemonte e di Cinecittà Holding è stato ritrovato alle 6.30 di oggi in piazza San Bernardo a pochi passi da piazza Repubblica, sotto la finestra della stanza dell’hotel Mascagni dove alloggiava. Tenna si trovava ...

Precipita dalla finestra della stanza d'albergo : muore a Roma l'Ad della Film Commission Torino Piemonte : È Paolo Tenna, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte, l’uomo morto questa mattina a Roma Precipitando dalla finestra di una stanza d’albergo dove alloggiava.Consigliere d’amministrazione di Cinecittà, in questi giorni si trovava nella capitale per partecipare ad una seduta del cda. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, anche attraverso le telecamere di sorveglianza ...

Bergamo - tragedia a Verdellino : bimba cinese di 9 anni Precipita dal quarto piano e muore : Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio in provincia di Bergamo, precisamente a Verdellino, dove una piccola bimba di 9 anni è precipitata dal quarto piano della palazzina in cui abitava, ed è caduta rovinosamente sul marciapiede sottostante. Per lei i soccorsi sono stati inutili, la piccola creatura è morta sul colpo. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittima, Yuqi Jin, di nazionalità cinese, stava facendo i ...

Brindisi - crolla il solaio della palestra della scuola : operaio Precipita dal tetto - è grave : Parte del solaio della palestra in ristrutturazione di una scuola elementare a Latiano, nel Brindisino, è crollato mentre erano in corso lavori. Un operaio che si trovava sul tetto è precipitato ed è rimasto ferito in modo grave. In una struttura vicina c'erano alcuni bambini che non hanno subito conseguenze.

Condanna Mamaev-Kokorin - il caso si tinge di giallo : la testimone Precipita dal terzo piano di un hotel! : Il processo ai calciatori russi Mamaev e Kokori, Condannati per aggressione ad un funzionario pubblico, si tinge di giallo: la testimone Katya Bobkova precipita dal 3° piano di un hotel in circostanze poco chiare Nelle scorse settimana, i due calciatori russi Mamaev e Kokorin avevano aggredito un funzionario pubblico in un bar di Mosca. Dopo essere stati sottoposti a processo, i due erano stati Condannati rispettivamente a 17 e 18 mesi di ...

Fermo - Precipita dal balcone di casa e cade su un’auto parcheggiata nel condominio : è grave : Un uomo di settantasei anni è caduto dal balcone dell’appartamento in cui risiede a Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo. A causa dei gravi traumi riportati cadendo su un’auto parcheggiata sotto il condominio è stato trasportato all’ospedale regionale di Ancona. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti.Continua a leggere

Auto Precipita dal viadotto e finisce in acqua : muore 24enne - un altro ragazzo ferito grave : Un giovane è morto e un altro è in gravi condizioni per un drammatico incidente avvenuto all'alba di stamane sull'Autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per...

Sicilia - auto Precipita dalla A19 e finisce in acqua : 1 morto e un ferito : Tragedia in Sicilia dove un’auto è precipitata dalla A19, l’autostrada Palermo-Catania, all’alba di stamane, nei pressi dello svincolo per Agire. Un giovane è morto e l’altro è in gravi condizioni. L’auto sulla quale viaggiavano è precipitata da un cavalcavia della A19 finendo in un corso d’acqua che ha sommerso quasi completamente la vettura. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso dalla centrale ...

Frosinone - il rapper Blind Laugh Precipita e muore dal parcheggio multipiano : Venerdì mattina stava parcheggiando la propria auto nell’autosilo multipiano di via Ciamarra a Frosinone, quando si è improvvisamente trovata davanti ad un corpo esanime. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare: quel ragazzo era già morto da alcune ore, dopo un volo di circa 10-15 metri. Il giovane è infatti precipitato dall’alto e, molto probabilmente, da una rampa di scale all’interno del parcheggio. Del ...

Marsala. Antennista Precipita dal tetto e muore : 33 anni fa suo papà morì nello stesso modo : La vittima è Giuseppe Laudicina, 56 anni. Nel 1986 la stessa sorte era capitata al padre, all'epoca anche lui 56enne. Col dramma di Marsala, sono ben 4 le vittime per incidenti sul lavoro in una sola giornata, quella di oggi 10 maggio.Continua a leggere

Le azioni dell’Ajax Precipitano dopo l’uscita dalla Champions : -21% : dopo la sconfitta con il Tottenham e l’eliminazione dalla Champions, arriva per l’Ajax il crollo in borsa. Secondo l’Ansa le azioni della squadra olandese sono precipitate del 21% all’apertura della piazza di Amsterdam, cancellando così il rally, dello stesso valore, che aveva avviato dopo la vittoria a Londra nella partita d’andata. La sconfitta in Europa costa al club dei ragazzi terribili un premio extra di 15 milioni di euro, ...

Stalliere del circo Precipita dal capannone : Lì la società «circo nel mondo di Pilleri e Co.» di Brescia ha una sede con diversi magazzini utilizzati dal circo Togni per stivare il materiale necessario all'attività, piccole carovane, macchinari.