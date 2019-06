Giovane ripescato dal Po a Torino | è la seconda vittima in due giorni

agi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) I vigili del fuoco dihannodal Po undi cui ancora non si conoscono le generalità: è lain duepo La polizia sta cercando di accertare se possa trattarsi del 28enne scomparso da 4-5, amico del 29enneieri dal fiume. I due amici si erano dati appuntamento a, dove sarebbero arrivati il 28 maggio. In città hanno alloggiato in un b&b ma non è ancora chiaro quale fosse il motivo dell'incontro. Ladi ieri, originaria delle Bahamas, proveniva dall'Austria, Paese che gli ha rilasciato un regolare permesso di soggiorno. Sul corpo non presentava segni di violenza, a parte una ferita alla testa compatibile con una caduta.

