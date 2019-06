Dal 9 al 28 giugno tre appuntamenti interculturali al Laboratorio Urbano di Conversano

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 4 giugno. NaDal demolisce Nishikori! Federer batte Wawrinka in 4 set - Konta stende Stephens : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della nona giornata del Roland Garros 2019. Sulla terra rossa di Parigi prenderanno il via i quarti di finale del tabellone maschile e femminile e ci sarà da divertirsi visti i protagonisti Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier si comincerà con la sfida femminile tra Sloane Stephens, testa di serie numero 7, e Johanna Konta, testa di serie numero 26. A seguire ci sarà il match tra Kei ...

Sguardi altrove 2019 - a Milano Dal 13 al 21 giugno : le anticipazioni : Torna Sguardi altrove Film Festival, la rassegna internazionale dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile, la cui edizione numero 26 si terrà dal 13 al 21 giugno a Milano, tra il Teatro Franco Parenti, Il Cinemino, Wanted Clan e e Après-Coup. Il festival mantiene viva la riflessione sulle questioni legate al mondo femminile attraverso il dialogo interculturale e il confronto critico ...

Una Vita - spoiler Dal 10 al 15 giugno : Diego ottiene l'indulto - Blanca minaccia Ursula : Grandi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita trasmesse da lunedì 10 a sabato 15 giugno su Canale 5. Se Blanca accuserà Ursula di aver rapito suo figlio, Leonor e Inigo dubiteranno della versione di Flora. Infine Diego otterrà l'indulto grazie a Felipe. Una Vita: Blanca aggredisce Ursula Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda prossima settimana, svelano che Blanca sarà sicura di aver messo al mondo un ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Puntate Dal 10 al 14 Giugno 2019 : L’incontro di Nazli con Ferit! : Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, trama Puntate dal 10 al 14 Giugno 2019: Nazli ha bisogno di lavorare per poter sostenere gli studi e pagare l’affitto arretrato. Trova un impiego come cuoca a casa di Ferit. Il ragazzo è una persona benestante con un carattere molto difficile! I due da subito, non si piacciono! Finalmente sbarca anche in Italia, su Canale 5, l’attesissima serie turca “Bitter Sweet” e la storia dei ...

Un Posto al Sole : Lila de L'Amica Geniale Dal 5 giugno nel cast : Ludovica Nasti, la piccola Lila della serie evento L'Amica Geniale, da mercoledì 5 giugno entra nel cast di Un Posto al Sole.

Il Segreto - trame Dal 10 al 14 giugno : Antolina abortisce - il ritorno di Emilia e Alfonso : Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i milioni di telespettatori delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Antolina si provocherà l'aborto mentre Fernando riuscirà a salvare Alfonso ed Emilia dai rapinatori. Infine Donna Francisca tornerà a Puente Viejo. Il Segreto: Eustaquio giura vendetta contro Saul e Julieta Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda dal 10 al 14 ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 10 al 14 giugno 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019: La rivelazione di Mariella costringe Guido ad affrontare l’imprevista paternità. La visita inaspettata dell’assistente sociale fa temere ad Andrea e Arianna che ci possano essere complicazioni per un’eventuale adozione. Raffaele è ormai convinto che i figli stiano superando i loro problemi, ma uno dei due lo fa di nuovo preoccupare. ...

Il nostro capitale umano con Metis Di Meo su Rai2 Dal 22 giugno (Anteprima Blogo) : L'estate porterà su Rai2 una novità. Dal 22 giugno, infatti, secondo quanto risulta a Blogo, inizierà Il nostro capitale umano. Alla conduzione del nuovo programma ci sarà Metis Di Meo. 8 le puntate previste, in onda il sabato con cadenza settimanale dalle ore 10.15 alle 11.Si tratta di una sorta di docufiction che racconta il mondo del lavoro. Al centro di ogni puntata ci sarà la storia reale di un protagonista che permetterà di approfondire ...

Torna il Festival Cerealia : Dal 6 al 9 giugno a Roma e nel Lazio : Si svolgerà dal 6 al 9 giugno a Roma e nel Lazio, e successivamente in altre regioni italiane, il Festival Cerealia, manifestazione culturale annuale ispirata ai Vestalia e Ludi di Cerere dell’antica Roma, che valorizza lo scambio e l’arricchimento interculturale tra i paesi del Mediterraneo, incentrando gli appuntamenti sui temi di cultura, alimentazione, ambiente, territorio, società, economia e turismo. Il progetto, nato nove anni fa, è ...

Il 4 giugno 1994 ci lasciava Massimo Troisi : sono passati 25 anni Dalla morte dell'artista : sono passati 25 anni dalla morte di un artista indimenticabile come Massimo Troisi. I suoi inizi televisivi sono riconducibili alla trasmissione Non stop ideata dal grande regista Enzo Trapani. Alla fine degli anni Settanta ha ottenuto un grande successo con il trio comico La Smorfia. Questo programma ha avuto il merito di scoprire molti talenti tra i quali spiccano "I gatti di vicoli miracoli" e Carlo Verdone. In quel periodo c'è stata la ...

Il Segreto - puntate Dal 4 all'8 giugno : Isaac dirà alla Laguna di essere un'assassina : Tutti i fan della soap opera iberica "Il Segreto" dovranno tenersi forti, perché li attendono nuove puntate nella settimana che va da martedì 4 giugno a sabato 8. In primis, Antolina rivelerà a suo marito un Segreto sul passato di Elsa: quest'ultima in seguito alla morte di sua madre è stata ricoverata in una clinica psichiatrica per superare il lutto, ma questa cosa non l'ha mai rivelata a Isaac nemmeno quando stavano insieme....Continua a ...