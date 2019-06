CorSera | Macron contro la Super Champions «Dobbiamo difendere i nostri club»

ilnapolista

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni del presidente francese, che attacca con violenza il progetto dell’Eca dellail nostro modello, i. Non possiamo sacrificare il calcio che nasce dalle nostre società perché siano in pochi a beneficiarne» La proposta dei big del calcio di ristrutturare le coppe europee è andava oltre dall’idea di un progetto, con regole di partecipazione ben precise. Un attacco al calcio nazionale che potrebbe significare un ennesimo indebolimento delle squadre minori a vantaggio dei soliti big. Sia la Uefa che la Fifa non hanno mostrato di saper affrontare la situazione piegandosi agli interessi economici che sono in gioco. Con la discesa in campo diperò lo scenario cambia, è la prima volta che un capo di stato si inserisce nelle questioni legate al mondo del calcio «Abbiamo ...

napolista : CorSera: #Macron contro la #SuperChampions «Dobbiamo difendere i nostri club» Il presidente francese scende in camp… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Macron scende in campo contro la #Superlega e in difesa dei tornei nazionali. Presa di posizione del presidente francese.… - gaetanomenna85 : RT @capuanogio: #Macron scende in campo contro la #Superlega e in difesa dei tornei nazionali. Presa di posizione del presidente francese.… -