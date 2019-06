Clima | Trump in Inghilterra | “assicurare che le future generazioni evitino un disastro”

Il principe Carlo convince Trump sul Clima? "Credo ci sia un cambiamento" : “Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista concessa a Piers Morgan, conduttore di Good Morning Britain, nel gabinetto di guerra di Winston Churchill e trasmessa questa mattina in occasione della terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito.Pressato dal conduttore sul tema del cambiamento climatico, Trump ha detto di ...

La direttiva di Trump sul Clima : “previsioni oltre il 2040 non sono precise - non considerare gli scenari peggiori” : Trump contro Greta. In estrema sintesi, è questo il conflitto culturale sul tema dei cambiamenti Climatici che caratterizza il cuore di questo 2019. Il Presidente degli Stati Uniti d’America, tramite il direttore dell’USGS James Reilly (astronauta e geologo) nominato proprio dalla Casa Bianca, ha lanciato una nuova direttiva governativa sull’approccio al tema Climatico. “Le valutazioni prodotte dagli uffici federali siano ...

Clima : Trump affila le armi - potrebbe stralciare tutte le norme sulle emissioni : Il presidente Trump prosegue con la sua battaglia contro le evidenze del cambiamento Climatico: dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, il tycoon intenderebbe eliminare nei prossimi mesi tutte le norme dell’era Obama sulle emissioni, secondo quanto riporta il New York Times. Trump vorrebbe anche creare una comitato sul Clima, che potrebbe essere guidato da uno scienziato di Princeton, ben noto per essere un critico ...

Trump chiede di togliere i riferimenti al 'Climate change' dalla dichiarazione artica : ROMA - Via il riferimento al cambiamento climatico dalla dichiarazione sulla politica artica. Sarebbe questa la posizione che gli Usa sembrano intenzionati a portare avanti in occasione della riunione ministeriale del Consiglio artico, la settimana prossima, stando a quanto ...

Clima - Greta Thunberg : “Con Trump i fatti non funzionano - non ho tempo per lui” : “Non so cosa direi a Donald Trump se lo incontrassi, probabilmente niente, perché con lui i fatti non funzionano. Qualcun altro dovrà convincerlo, perché io non ho tempo”. Ad affermarlo è Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che a 16 anni con la sua protesta contro il cambiamento Climatico è divenuta un’eroina globale, in un’intervista a Sky TG24 realizzata da Federico Leoni. L’intervista sarà in onda ...

Greta Thunberg dice di non avere tempo per convincere Trump sui cambiamenti Climatici : 'Non so cosa direi a Donald Trump se lo incontrassi, probabilmente niente, perché con lui i fatti non funzionano. Qualcun altro dovrà convincerlo, perché io non ho tempo'. Lo ha detto Greta Thunberg , ...