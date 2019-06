Chi è Carmen Pierri | la vincitrice di The Voice

dilei

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Giovanissima e talentuosa:è ladi Theof Italy 2019. Una vittoria arrivata al termine di una puntata scoppiettante in cui non sono mancate le polemiche. La 16enne del team di Gigi D’Alessio è riuscita a sconfiggere in finale i rivali: Brenda Carolina Lawrence, sostenuta da Gue Pequeno, che si è classificata seconda, Miriam Ayaba del team di Elettra Lamborghini, arrivata terza, e Diablo del team di Morgan. Come sempre non sono mancati gli scontri fra i giudici e le polemiche. Grande delusione per la Lamborghini che era convinta di avere in mano la vittoria, grazie al grande riscontro ottenuto su Twitter e Instagram con Miriam Ayaba, mentre Morgan ha giudicato insufficiente l’uso del voto tramite sms che avrebbe stravolto troppo la classifica. Nonostante ciò la finale, guidata da una Simona Ventura in splendida forma, non ha deluso le ...

