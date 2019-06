Amici | il fratello di Rafael ha rischiato l’arresto | il racconto di anni difficili

Amici - il dramma di Rafael Quenedit rivelato dal fratello Carlos : "Sapete - mamma e papà a Cuba..." : Ma che succede a Rafael Quenedit dopo la finalissima di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5? Il ballerino era stato ingaggiato da Giuliano Peparini e lavora su diversi altri progetti, ma ha qualcosa di molto importante da fare. A rivelarlo al settimanale DiPiù è il fratell

Amici di Maria De Filippi - Rafael : il fratello fa un triste racconto : Amici 18, parla il fratello di Rafael Quenedit Castro: “Abbiamo avuto un passato difficile” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv il fratello di Rafael Quenedit, ballerino vincitore della categoria “Danza” ad Amici 2019. Nell’intervista in questione Carlos Quenedit, anche lui ballerino affermatissimo, ha parlato del passato difficile vissuto da lui e dal fratello, ...

Grande Fratello 2019/ Gianmarco e Michael : Amicizia finita? 'Gli voglio bene - ma...' : Grande Fratello 2019, news dalla casa: amicizia finita tra Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi? Il futuro avvocato: 'Gli voglio bene, ma...'.

Grande Fratello 16 - Lele Mora : "Con Gennaro - c'è solo un bel rapporto d'Amicizia. Non l'ho aiutato ad entrare nella casa" : Lele Mora è stato intervistato dal settimanale Nuovo Tv al quale ha parlato di Gennaro Lillio, concorrente del Grande Fratello 16 e uno dei protagonisti di quest'edizione grazie al suo flirt in corso con Francesca De André, single da pochissimi giorni dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Per la cronaca, Gennaro e Francesca, nelle ultime ore, si sono lasciati andare ad una discussione molto accesa.Lele ...

Grande Fratello - parla Valentina : "Francesca e Gennaro costretti a dirsi Amici" - : Serena Granato L'influencer Valentina Vignali del 'Grande Fratello' ritiene che tra Francesca De André e Gennaro Lillio ci sia del tenero. Lo scorso lunedì 13 maggio, in prima serata su Canale 5 è stata trasmessa la nuova puntata del "Grande Fratello", che ha visto la gieffina Francesca De André diventare protagonista di un confronto con il suo attuale fidanzato, Giorgio Tambellini. Il motivo per cui i due ragazzi si sono confrontati ...

Grande Fratello - Guendalina - Michael Terlizzi e gli Amici gay : quello che Mediaset non ha mandato in onda : Negli ultimi giorni parlando con Cristian Imparato, Guendalina Canessa aveva rivelato di essere certa dell'omosessualità di Michael Terlizzi: "Fuori si chiacchiera ma non penso siano soltanto chiacchiere a caso, perché sono chiacchiere che ci facciamo a casa mia con persone fidate. Io lo so. Mi sa c

Grande Fratello. Guendalina Canessa a Michael Terlizzi : ‘alcuni miei Amici dicono che sei gay’. La reazione di Michael… : Due sere fa Guendalina Canessa ha confessato a Cristian Imparato di essere certa dell’omosessualità di Michael Terlizzi: “Fuori si chiacchiera ma non penso siano soltanto chiacchiere a caso, perché sono chiacchiere che ci facciamo... L'articolo Grande Fratello. Guendalina Canessa a Michael Terlizzi: ‘alcuni miei amici dicono che sei gay’. La reazione di Michael… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Grande Fratello - Guendalina Canessa a luci rosse. 'È stato con miei Amici gay' - il vip sbugiardato : un caso : La presenza di Guendalina Canessa nella casa sta dando già i suoi frutti. E' di ieri sera l'importante rivelazione fatta dalla show girl riguardo all' orientamento sessuale del concorrente Michael ...

Grande Fratello - Guendalina Canessa a luci rosse. "È stato con miei Amici gay" - il vip sbugiardato : un caso : La presenza di Guendalina Canessa nella casa sta dando già i suoi frutti. E' di ieri sera l'importante rivelazione fatta dalla show girl riguardo all'orientamento sessuale del concorrente Michael Terlizzi durante una conversazione con l'ex cantante di Io Canto Cristian Imparato. Già dall'inizio del

Grande Fratello 16 - Daniele Dal Moro : "Non ho nulla contro gli omosessuali. Sono pieno di Amici gay. Mi ci trovo bene" (video) : Daniele Dal Moro, visibilmente scosso dagli attacchi ricevuti, su più fronti, per l'appellativo infelice, nei confronti di Cristian Imparato, stanotte, si è sfogato a lungo, con Gianmarco Onestini. Il modello veronese non ci sta a passare per omofobo: A me di quello che montano, perché siamo in un programma televisivo, mi importa fino ad un certo punto. so che persona Sono. Mi dispiace che Cristian ha trovato l'appiglio, ha fatto il talk per ...

Grande Fratello - Ivana Icardi gela Gianmarco Onestini : “Siamo Amici” : Gianmarco Onestini e Ivana Icardi: il confronto al GF 16 Ivana Icardi e Gianmarco Onestini si sono molto avvicinati ultimamente. Difatti i due concorrenti del Grande Fratello della d’Urso sono sembrati essere ben più di due semplici amici. E ieri Gianmarco Onestini, parlando del suo rapporto con Ivana a Kikò, ha confessato di essersi preso una bella cotta. Motivo per cui il giovane Fratello di Luca Onestini, la scorsa notte, ha voluto ...

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi e Gianmarco Onestini : è solo Amicizia? : Nella casa del Grande Fratello si sta via via unendo una nuova coppia? Così sembra vista la complicità che si sta instaurando fra Gianmarco Onestini e Ivana Icardi. Un'amicizia? Forse qualcosa di più per Ivana che lamenta scarse attenzioni da parte del giovane ragazzo: "Sono due giorni che manco mi guardi". I due conversano e Gianmarco cerca di capire se la sorella del calciatore dell'Inter sia realmente interessata a lui.Intanto il ...