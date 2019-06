Ufficiale | Jovic è un giocatore del Real Madrid | le cifre

Real Madrid - colpo in attacco per i blancos : Ufficiale l’ingaggio di Jovic dall’Eintracht Francoforte : Il club di Florentino Perez ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante serbo, che ha firmato un contratto quinquennale L’Eintracht Francoforte ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Luka Jovic, che si trasferisce al Real Madrid. L’attaccante serbo ha firmato un contratto quinquennale, come riporta il sito della società tedesca. Giunto all’Eintracht nel 2017 in prestito dal Benfica, Jovic ha ...