Juventus | possibile scambio di mercato con la Roma Perin-El Shaarawy

Juventus - possibile duello con il Napoli per James Rodriguez (RUMORS) : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza sta lavorando sul mercato dei giocatori per cercare di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Le esigenze principali riguardano la difesa, considerato il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres. Ma la Champions League ha evidenziato un limite di qualità anche per il centrocampo ed il settore avanzato. Per tale ragione, le ...

Juventus - incredibile aumento in borsa : possibile effetto Guardiola? : Juventus – Continua a rincorrersi le voci di calciomercato riguardanti il nuovo allenatore della Juventus. Come anticipato da Calciomercato.it, sono ore decisive per l’eventuale arrivo di Maurizio Sarri ma la pista Guardiola continua a tener banco. Leggi anche: Guardiola Juventus, Barzaghi (Sportmediaset): “Lunedì Pep alla Juve” Juventus, exploit in borsa del titolo Contemporaneamente, dopo il calo della scorsa settimana ...

Calciomercato Juventus - possibile intesa per cinque anni con il turco Demiral : In attesa di definire il tecnico della prossima stagione, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di rafforzare una rosa che ha bisogno di qualità per cercare di raggiungere l'ambita Champions League. Ci sono però delle esigenze oggettive, che riguardano soprattutto la difesa, considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe rientrare nello staff tecnico della Juventus) e il probabile addio di Martin Caceres ...

Calciomercato Juventus - ci sarebbe l'accordo con Sarri : possibile il ritorno di Higuain : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. C'è infatti grandissima attesa per chi sarà il prossimo allenatore del club bianconero. Josep Guardiola, nonostante le numerose indiscrezioni trapelate su di lui, sembra essere un vero e proprio sogno. Al momento il tecnico in pole position per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera è Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli che non ha mai avuto ...

Kean e la querelle sul rinnovo con la Juventus : possibile svolta in arrivo : Moise Kean ha chiesto un contratto che possa equipararlo ai compagni della Juventus, Paratici e Raiola a colloquio per accontentarlo Moise Kean e la Juventus sembrano aver trovato un accordo per il rinnovo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il calciatore si appresta a firmare il prolungamento con il club bianconero, a cifre decisamente importanti, “da grandi” per così dire. Un trattamento che Kean vorrebbe anche per quanto ...

Juventus - possibile inserimento del cartellino di Dybala per arrivare a Pogba (RUMORS) : La prossima settimana potrebbe essere decisiva per la scelta del nuovo allenatore da parte della Juventus. Per adesso i nomi dei principali indiziati sono sempre i soliti, ovvero gli "internazionali" Guardiola, Klopp e Pochettino, e gli italiani Sarri o Simone Inzaghi, con il tecnico toscano che in questa fase viene considerato in vantaggio rispetto al collega emiliano. Indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico, la dirigenza bianconera ...

Pep Guardiola alla Juventus? La clausola che rende il sogno possibile : L'arrivo di Pep Guardiola alla guida della Juve fa impazzire la Borsa. E soprattutto fa guadagnare bene gli azionisti e gli speculatori. Il titolo dapprima s' impenna del 5% fino a 1,51 euro finendo in vetta al paniere che raccoglie i titoli più importanti del listino. Poi perde quota sotto il peso

Guardiola Juventus - impossibile. Bianconeri dritti su un altro “inglese” : Guardiola Juventus – Possibilità pari a zero o quasi, è questa la notizia delle ultime ore. A smentire la notizia che circola da poco più di 24 ore, ci pensa direttamente il Manchester City, che per voce di Alberto Galassi, allontana ogni ipotesi. Il membro del Consiglio d’Amministrazione del club inglese spegne gli entusiasmi dei […] More

VIDEO – Chelsea - Sarri rompe il silenzio sui rumors di mercato : sul possibile passaggio alla Juventus : Maurizio Sarri tecnico del Chelsea chiarisce la sua situazione riguardo il suo possibile trasferimento alla Juventus Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in diretta dal centro sportivo dei Blues a Cobham in vista della finale di Europa League che il Chelsea giocherà mercoledì 29 maggio contro l’Arsenal. Il tecnico ha risposto anche sulle voci di calciomercato che lo circondano su un possibile ...

Juventus - anche Ten Hag nella lista allenatori : con lui possibile rivoluzione (RUMORS) : nella conferenza di sabato scorso, la Juventus ha annunciato la separazione da Massimiliano Allegri, allenatore che in cinque anni è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi e quattro Coppa Italia, arrivando anche due volte in finale di Champions League. Durante la conferenza, Allegri non è riuscito a trattenere la commozione, così come il presidente Andrea Agnelli, che non ha risposto a nessuna domanda sul prossimo allenatore della ...

Zidane Juventus - possibile addio al Real : “Decido io o vado via” : Zidane Juventus – L’addio di Allegri alla Juventus dà il via al valzer delle panchine vip: fino a poco fa quella del Real Madrid sembrava essere fuori da questa girandola ma qualcosa negli ultimi giorni sta cambiando. Dopo le voci che accostano Zinedine Zidane alla Juventus, arrivano le parole del tecnico francese in conferenza stampa che aprono di fatto ad un possibile […] More

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione : si potrebbe passare al 4-3-1-2 : C'è grandissima attesa per il vertice di mercato tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ancora non è trapelato nulla, ma il summit sarà certamente decisivo per il futuro della Juventus. I tifosi sono molto delusi per l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, dunque la posizione del tecnico toscano sulla panchina bianconera non è saldissima. Agnelli, però, proprio dopo la sconfitta per due a uno contro ...

Juventus - Agnelli lascia la sede : possibile vertice in serata : Andrea Agnelli ha lasciato la sede della Juventus alle 18.20, poco dopo la fine dell’allenamento della squadra guidato da Allegri. L’incontro del presidente bianconero con il tecnico potrebbe però essere spostato in serata, ma non negli uffici della società bianconera. Allegri, invece, è ancora alla ‘Continassa’, centro di allenamento dei bianconeri, nello stesso complesso della sede. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME ...

Dybala - possibile addio dalla Juventus : gli agenti starebbero lavorando alla cessione : I tifosi juventini aspettano con impazienza l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe determinare il futuro della panchina bianconera. Indipendentemente dalla permanenza o meno del tecnico toscano, la Juventus potrebbe cedere alcuni suoi top player per rifinanziare soprattutto la perdita finanziaria (secondo Il Sole 24 Ore sarà fra i 50 e i 70 ...