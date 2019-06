Eca | Agnelli | «Noi cruciali nel futuro delle coppe europee»

Tebas all’attacco dell’Eca del presidente Agnelli : “rappresentano solo l’elite del calcio” : Javier Tebas, presidente della Liga spagnola ed European Leagues Board Member, ha parlato della funzione dell’ECA in modo abbastanza critico “La posizione dell’European Leagues sui programmi di Uefa ed Eca è già stata espressa pubblicamente. Non sembravano buone le modifiche apportate nel 2016, alcuni giorni prima dell’arrivo di Ceferin, sia nella forma che nella sostanza, e anche le modifiche adottate per il ...

Scontro Eca-Leghe dopo la lettera di Agnelli : “No alle Coppe europee nel fine settimana” : Scontro Eca-Leghe dopo la lettera di Agnelli: Come saranno in futuro i campionati nazionali? E la Superchampions dominerà la scena europea? Se ne discute tanto in questi giorni, e se ne discuterà a lungo sino a questa estate, cercando un accordo non facile fra Eca, Uefa e Leghe europee. Chi organizza è la Uefa, chi investe i club (rappresentati dall’Eca), ma le Leghe europee non ci stanno a fare la parte dei comprimari e danno ...

Eca - Presidente European Leagues attacca Agnelli : “La sua lettera contiene false accuse” : “La lettera non solo contiene solo false accuse, ma anche informazioni fuorvianti sul futuro dibattito per lo sviluppo delle competizioni europee per club professionistici e sulle azioni intraprese dalle leghe europee“. Così Lars-Christer Olsson, Presidente dell’European Leagues (l’associazione delle leghe europee), risponde al Presidente Andrea Agnelli che in una lettera ha invitato i 232 membri dell’ECA a ...

Eca - l’appello di Agnelli : “più calcio europeo fa bene al gioco” : “Piu’ calcio europeo fa bene al gioco, per i tifosi, per la societa’, per lo sviluppo culturale, sportivo e finanziario”. Questo rappresenta uno dei “principi fondamentali per il futuro del calcio europeo” su cui punta l’Eca guidata dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, lettera – consultata dall’ANSA – agli oltre 230 club membri dell’associazione, è stato chiesto di ...