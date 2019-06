Colesterolo, carne bianca o rossa non fa differenza: i livelli aumentano allo stesso modo (Di martedì 4 giugno 2019) Ricercatori americani dell'autorevole istituto CHORI hanno dimostrato che, a parità di grassi saturi, una dieta con grandi quantità di carne bianca aumenta i livelli di Colesterolo nel sangue allo stesso modo di una dieta con grandi quantità di carni rosse. Una dieta con lo stesso quantitativo di proteine ma di origine diversa (vegetali e latticini) ha un impatto inferiore sui livelli di Colesterolo.



