C' è l' accordo sullo Sblocca cantieri Ma i tempi sono stretti

(Di martedì 4 giugno 2019) Dopo i ripetuti rinvii e lo stallo in Parlamento sui decreti Crescita e, con il rischio che i due provvedimenti non venissero convertiti in legge, Camera e Senato spingono sull'acceleratore e si preparano a un tour de force di due-tre settimane. A rimettere in moto quasi in extremis l'iter dei due provvedimenti, fermi da giorni nelle rispettive commissioni, è l'intesa siglata oggi tra M5s e Lega sulle norme relative al Codice degli Appalti, e l'che potrebbe essere raggiunto sulla trasformazione delle misure cosiddette 'Salva Roma' in azioni più generali a favore dei comuni in difficoltà. I, però, stringono: il decreto, all'esame del Senato, scade il 17 giugno, e deve essere licenziato prima da palazzo Madama e poi dalla Camera, dove è atteso in Aula martedi' 11 giugno. Il decreto Crescita, ora alla Camera, scade il 29 giugno, e ...

TgLa7 : Accordo tra Salvini e Di Maio sullo Sblocca cantieri. Sospesi alcuni punti del codice appalti - eziomauro : Governo, telefonata di chiarimento Salvini-Di Maio. Trovato accordo sullo Sblocca-cantieri - fabioboss_g : RT @Santas_Official: È accordo tra Lega e M5S sullo #SbloccaCantieri: finalmente un provvedimento serio per i pensionati. -