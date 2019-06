TUMORE PANCREAS Nuovo farmaco dimezza progressione malattia | esperti | ' svolta'

TUMORE al pancreas - trovata cura che dimezza la progressione : Il Tumore al pancreas è una patologia molto difficile da trattare, dinanzi alla quale si hanno davvero poche alternative terapeutiche. Tale quadro – che in Italia ha visto più di 13.000 nuovi casi nel solo 2018 – sembra essere vicino a una svolta, grazie alla scoperta di una terapia innovativa, in grado di tenere sotto controllo la progressione di questo cancro metastatico. Il trattamento in questione si basa sulla somministrazione ...

TUMORE del pancreas : nuova terapia innovativa dimezza la progressione della malattia : Una terapia innovativa migliora per la prima volta la sopravvivenza dei pazienti con Tumore del pancreas metastatico: si tratta di olaparib, e nei pazienti con mutazione dei geni BRCA1 e/o BRCA2 ha ridotto del 47% il rischio di progressione della malattia , rallentandola e in pratica stabilizzandola. A due anni, il 22% dei pazienti trattati con olaparib risulta libero da progressione di malattia (rispetto al 9,6% di quelli trattati con ...

Ha un TUMORE al pancreas - per la scienza dovrebbe essere morto : caso studio interessante : Per la scienza e la medicina, Andrea Spinelli dovrebbe essere morto già da almeno un anno. Lui, invece, malato di tumore al pancreas, risponde dicendo che riesce a vivere grazie al fatto che cammina. È questa la sua filosofia, un uomo classe 1973, che a partire dal 2013 combatte come un leone contro un adenocarcinoma che lo ha colpito alla testa del pancreas che è in uno stato talmente avanzato che purtroppo non può essere operato. Secondo ...