Tra Washington e Pechino c’è un terzo uomo | Terry Gou

Compostaggio umano - lo stato di Washington legalizza la pratica. I resti umani saranno Trasformati in fertilizzante : Lo stato di Washington legalizza il Compostaggio umano dopo il funerale. Il provvedimento di legge è stato firmato dal governatore Jay Insee, democratico, e permette la trasformazione dei resti umani in fertilizzante come alternativa alla sepoltura e alla cremazione. La norma, come racconta l’Agi sul suo sito, entrerà in vigore a maggio del prossimo anno e consente la “recomposition” del defunto. Non è la prima volta che si ...

Che succederà senza un accordo sui dazi Tra Washington e Pechino : L’economia reale cinese sta già rallentando, e i nuovi dazi annunciati da Trump possono far precipitare la Cina e il mondo in nuova recessione. Leggi

Sale la tensione Tra Washington e Pyongyang : Kim lancia due missili e gli Usa sequestrano nave nordcoreana : Torna a salire la tensione tra Washington e Pyongyang. Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave nordcoreana usata per vendere carbone. E' la prima volta che accade. L'accusa dell'amministrazione Trump e' di violazione delle sanzioni internazionali da parte del regime di Kim Jong-un. L'imbarcazione sequestrata - affermano al Dipartimento di giustizia americano - si sta avvicinando alle acque territoriali statunitensi. Intanto, poco meno di ...

E' sempre più l'era dell'intelligence - l'International Spy Museum Trasloca : a Washington inaugurato un palazzo di otto piani : di Francesco Padoa E' sempre più l'epoca di spie e cyberspy, hacker, intelligence. In tutto il mondo la politica, la cronaca e i servizi segreti si intrecciano, in Italia proprio ieri è stata inaugurata l'immensa nuova sede dei Servizi del nostro Paese: un bunker grande come dieci campi di calcio nel cuore di Roma, ...

La sTrategia dei falchi di Washington dall’Iran al Venezuela : Il multilateralismo è sotto attacco e questo diventerà chiaro nei prossimi giorni al largo delle coste iraniane e a Caracas. Intanto l’Europa osserva senza reagire. Leggi

Venezuela - Tra Usa e Russia è clima da Guerra Fredda. Dalla Siria all’est Europa - Mosca sbarra la sTrada a Washington : Da una parte gli Stati Uniti, dall’altra la Russia, con sullo sfondo la Cina. Sono i paesi che più di tutti si stanno esponendo sul Venezuela, in particolare dopo il tentato golpe del 30 aprile lanciato dall’autoproclamato presidente, Juan Guaidò, e per ora terminato con un nulla di fatto. Se non fosse che siamo nel 2019, sembrerebbe di essere tornati indietro di 60 anni, ai tempi della Guerra Fredda. Tensione sempre più alta, ...

Foreign Policy : il pomo della discordia Tra Washington e Ankara sono gli S-400 - : Ankara è in procinto di acquistare da Mosca sistemi missilistici antiaerei S-400, ciò, di conseguenza, aggraverà la crisi che esiste oggi nel rapporto con gli alleati americani. Come scrive Foreign ...