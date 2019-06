Roma | apre una nuova libreria | la ‘Casa dei Libri Senza Prezzo’

Salva Roma - altro rinvio. M5S apre allo stralcio : «Equilibri troppo fragili» : Il tentativo di un'ultima mediazione è affidato al vertice di maggioranza fissato per stamattina. Presenti i due viceministri all'Economia, la grillina Laura Castelli e il leghista...

Roma - autista alla guida di un bus tenta di investire pedone : Atac apre inchiesta interna. Le immagini : Un autista, alla guida di un bus in servizio sulla linea 786, che tenta di investire un uomo. Le immagini sono state diffuso in Rete e l’Atac, l’Agenzia di trasporto del Comune di Roma, ha immediatamente avviato accertamenti interni. Non appena il responsabile sarà individuato, si legge in una nota, verrà sospeso. L’azienda sta valutando anche una denuncia a carico del dipendente. Il video è stato pubblicato dalla ex autista e ...

Dal 30 maggio al 28 luglio apre le porte una mostra sulla Roma contemporanea : Si chiama ‘Mostre in mostra. Roma contemporanea dagli anni Cinquanta ai Duemila’ ed è una vera e propria celebrazione della Città Eterna. apre le porte ai cittadini domani, 30 maggio, e sarà visibile fino al 28 luglio....Continua a leggere

Motori – Tesla apre pop-up store tra i brand di lusso della Rinascente di Roma : Tesla apere pop-up store della sua Model3 all’interno della Rinascente di Roma, affiancando i marchi più blasonati della moda e del design Tesla apre pop-up store, cioè un negozio temporaneo, all’interno della centralissima Rinascente di Roma. Da Tesla ci tengono a far sapere che la loro intenzione è quella di poter portare il lusso alla portata di tutti, difatti in questo store sarà possibile visionare ed acquistare la più ...

Roma - minibus elettrico a fuoco in pieno centro : Procura apre un'inchiesta : Tragedia sfiorata questa mattina a Roma, precisamente in via Sistina, dove un minibus elettrico urbano dell'Atac, l'azienda che cura i trasporti pubblici all'interno del territorio della Capitale, è andato improvvisamente a fuoco. Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato il piccolo mezzo ad incendiarsi. All'interno c'erano alcuni passeggeri, i quali sono stati fatti scendere tempestivamente dal piccolo bus. L'autista ha messo tutti al ...

Bergamo : a breve saprete inaugurazione Foro Romano e Fori Imperiali uniti : Roma – “L’inaugurazione del percorso che unisce Foro romano e Fori Imperiali? Tra molto breve lo diremo, lo saprete”. Ha risposto cosi’ il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, a chi gli ha chiesto quando verra’ inaugurato il percorso che unisce la parte comunale e la parte statale dei Fori. Ad annunciare il progetto era stato lo stesso Bergamo, seguito dal ministro dei Beni ...

VIDEO – De Rossi-Napoli - De Laurentiis apre : “Lo prenderei subito è un uomo di sport! Magari hanno già venduto la Roma…” : Napoli-De Rossi, clamorosa apertura del presidente Aurelio De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Allegri e la Juve e su De Rossi, a marigne della Race for the Cure: “Allegri? Agnelli è stato molto chiaro. Un po’ di dietrologia ci può sempre essere, ma dopo cinque anni è difficile motivare ancora i giocatori, il pubblico e la società, ma Agnelli ha fatto un discorso inappuntabile. La ...

Roma - Stadio di Domiziano : apre una mostra per insegnare l’Amore attraverso gli antichi : Una mostra particolare apre oggi, martedì 14 maggio, i battenti a Roma. Si intitola ‘L’Arte dell’Amore non violento nell’antica Roma’, il luogo è lo Stadio di Domiziano e sarà aperta fino al 6 novembre 2019. Si tratta di un vero e proprio percorso attraverso l’arte con il tema dell’erotismo al centro di tutto, un percorso dedicato alle scuole e non solo. Un modo per insegnare attraverso gli antichi l’Amore e finalizzato a combattere episodi di ...

Roma - il ds Massara : “Nuovo tecnico? Non saprei - ma sarà una grande squadra” : Frederic Massara, direttore sportivo della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, nel pre-gara di Roma-Juventus: “Il nuovo allenatore della Roma? Mi atterrei alle parole di Ranieri, che valorizzano la sua professionalità e il suo amore per questa società: dobbiamo pensare solo a finire al meglio questo campionato. In questo momento si accostano molti tecnici alla nostra squadra. Non so si chi sarà il ...

David Solazzo - Procura di Roma apre indagine per omicidio. Salma verrà sequestrata e ci sarà nuova autopsia : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio riguardo alla morte di David Solazzo, il cooperante 31enne fiorentino trovato senza vita il primo maggio nella sua abitazione sull’Isola di Fogo, a Capo Verde. A diffondere la notizia è il legale della famiglia. I magistrati hanno anche disposto il sequestro della Salma una volta rimpatriata dal Paese africano e sulla quale verrà effettuata una nuova autopsia al ...

Metro Roma - fermata Repubblica non riapre/ Comitati attaccano Raggi-M5s : Metro Roma chiuse, Raggi annuncia 'stazione Repubblica, le scale mobili sono tutte da rifare'. Commercianti e Comitati contro M5s.

Open House Roma 2019 : Palazzo dell’Aeronautica apre le porte al pubblico : Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il Palazzo dell’Aeronautica apre le porte al pubblico in occasione dell’evento Open House Roma 2019. La sede istituzionale dell’Aeronautica Militare sarà uno dei circa 200 luoghi aperti di Roma che si potranno visitare gratuitamente sabato 11 e domenica 12 maggio a partire dalle ore 10.00 con ultimo ingresso alle 18.00, con accesso ogni 30 minuti da viale ...

Metro Roma - la fermata Repubblica non riapre : altri 2 mesi di lavori. Rabbia della Raggi : “Manutenzione fatta male” : Tutto da rifare, un’altra volta. Slitta di nuovo la riapertura della stazione Metro Repubblica di Roma, inizialmente prevista a metà maggio. Per rendere nuovamente funzionante la centralissima fermata serviranno ancora due mesi per i lavori e poi altro tempo per i collaudi. Chiusa dall’ottobre del 2018 quando un incidente sulle scale mobili coinvolse diversi tifosi russi del Cska, la “stazione off limits” della linea A ha ...

Roma - apre metro Spagna : chiusa 23 marzo : 0.00 Dopo un mese e mezzo di chiusura, la stazione della metro A (linea rossa) di piazza di Spagna, nel cuore di Roma, ha riaperto. Lo annuncia l'Atac, l'azienda del trasporto pubblico del Comune. La stazione era stata chiusa il 23 marzo dopo il sequestro disposto dalla magistratura in seguito a un incidente su una scala mobile a una fermata attigua. I treni continuano a non fermarsi alle stazioni Barberini (chiusa il 23 marzo) e Repubblica ...