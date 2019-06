Perché l' attivismo di Roberto Fico rischia di spaccare il Movimento 

agi

(Di lunedì 3 giugno 2019) È stato un 2 giugno di fuoco. Meglio, di guerra. E di ampie polemiche. Quelle tra il vicepremier Salvini e il presidente della Camera, reo quest'ultimo di aver dedicato “la Festa della Repubblica a immigrati e nomadi” che si trovano sul nostro territorio, come sottotitola l'apertura della prima Il Giornale. Ma il titolo è molto più esplicito: “traditore”, corpo del carattere grande e tutto maiuscolo. E la seconda riga del sottotitolo è dedicata a “Il Papa in Romania: ‘Chiedo perdono ai rom'” incastonato sotto lo stesso titolo dedicato a. Per La Stampa, edizione su carta, “Il 2 giugno dispacca i 5S e mette in pericolo il governo”, se già non lo fosse per altri e diversi motivi. Tanto che a pag. 3 Il Messaggero così descrive la stoccata di Di Maio alla terza carica dello Stato: “La stoccata del leader grillino:si è venduto al Pd?” intravvedendo un progetto: ...

