Per Redmi K20 Pro è subito record di vendite in Cina e scorte in esaurimento in attesa

La fotocamera a scomparsa di Redmi K20 e Redmi K20 Pro può contare su un meccanismo fatto per durare decisamente a lungo.

Xiaomi Mi 9T Pro dovrebbe essere il nome con cui verrà commercializzato in Europa il nuovo Redmi K20 Pro: ecco una serie di immagini che mostrano l'unica differenza tra i due.

Oggi sono in offerta HONOR 10, POCOPHONE F1, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy Note 9 e infine Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro?

Si conferma un grande smartphone il Redmi Note 7 Pro, soprattutto a partire dall'aggiornamento V10.3.5.0.PFHINXM, che porta con sé una serie di novità importanti, e che non si possono di certo tralasciare. Abbiamo ritenuto il caso di riprendere il discorso relativo a questo esemplare proprio per le ampie modifiche apportate dall'ultimo pacchetto, come riportato sulle pagine di 'androidauthority.com'. Tra le nuove funzionalità alcune nuove ...

Xiaomi e 20th Century Fox si alleano per promuovere X-Men: Dark Phoenix e il superhero product Redmi Note 7 con una serie di iniziative.

Sono tornati gli Imperdibili di eBay, questa settimana con offerte particolarmente interessanti su alcuni modelli di smartphone Android: tra questi spiccano Samsung Galaxy S10e, Huawei P20 Pro e Redmi Note 7.

Da Redmi un nuovo smartphone di fascia alta con ben 8 GB di Ram e ampio schermo AMOLED da 6,39 pollici

Il Vivo Z5x è ufficiale, tra i suoi punti di forza troviamo un batteria da 5.000 mAh e una memoria che arriva fino a 8 GB di RAM e 128 GB per lo storage.

Xiaomi Mi 8 ha ricevuto l'aggiornamento dell'interfaccia MIUI 10 alla versione 9.5.22 che aggiunge il DC dimming "true hardware" che permette di eliminare lo sfarfallio del display ai bassi livelli di luminosità negli schermi OLED. Oggi inizia il roll out dell'interfaccia MIUI 10.3.2.0.PFLINXM per lo smartphone Redmi 7 che include la patch di sicurezza di maggio e diverse funzionalità, tra le quali la modalità scura a livello di sistema, Face ...

Xiaomi UK ha in programma uno speciale evento con X-Men e Redmi Note 7, intanto spunta uno Xiaomi Mi 9T, appena certificato in Tailandia.

Il Redmi Note 7S è stato annunciato in via ufficiale in India con una buona scheda tecnica da meglio di gamma e un ottimo prezzo.

Manca davvero poco alla presentazione dei Redmi Note 7S, il nuovo medio gamma della compagnia cinese che da gennaio si è resa indipendente da Xiaomi, e cresce il numero di avvistamenti in Rete. Una prima immagine, che vedete in copertina, arriva da Manu Jumar Jain, vice presidente di Xiaomi Global e General Manager per Xiaomi […]

Uno dei dirigenti di Redmi si lascia andare ad alcune dichiarazioni interessanti sul primo flagship dell'azienda.

Grazie a una pazza idea del CEO Xiaomi, il Redmi Note 7 è stato lanciato nello Spazio per la nuova campagna marketing e ha scattato delle foto della Terra.