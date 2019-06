Lettera di Tria a Commissione Ue | Procura di Roma apre un’inchiesta per violazione

Ue - Pm indaga su diffusione Lettera Tria : 15.12 La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla denuncia del ministro Tria sulla diffusione di una bozza di lettera di risposta alle richieste di spiegazioni della Commissione Ue sul debito italiano. Il procedimento al momento è contro ignoti. Nella denuncia si ipotizzavano i reati di divulgazione di atti secretati e violazione di segreto d'ufficio.

Procura Roma apre inchiesta sulla diffusione della bozza della Lettera di Tria : Dopo la denuncia depositata dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, per la diffusione di una bozza della lettera di risposta, indirizzata all’Unione europea, sull’evoluzione del debito italiano nel 2018, arriva l’inchiesta della Procura di Roma.La denuncia del titolare di via XX settembre ipotizzava i reati di divulgazione di atti secretati e violazione di segreto d’ufficio. L’inchiesta è al momento ...

Lettera Tria a UE : la nota del Mef e il punto della situazione : Lettera Tria a UE: la nota del Mef e il punto della situazione Il braccio di ferro con la Unione è ricominciato e l’esponente principale in questa sfida a distanza tra Roma e Bruxelles è sicuramente, da parte dell’esecutivo italiano, Giovanni Tria. Il ministro dell’economia. Ricordiamo che l’Unione ha chiesto un taglio della spesa pubblica. Il vero nodo gordiano risiede nel tipo di spesa: da Bruxelles sembra che sia ...

Lettera Ue - ira Tria vs M5s/ "Bozza diffusa fa danni : Castelli non doveva averla" : Caos Lettera Ue dal Governo alla Commissione Europea: ira Tria sui M5s, 'la bozza del testo non doveva essere diffusa, Laura Castelli non doveva averla'

Lettera Ue - Tria : danno diffusione bozza : 11.31 "Danneggia il negoziato con la Commissione europea. Quel testo non era definitivo, era una bozza incompleta con varie opzioni aperte. Non era pensata per la pubblicazione, non sarebbe dovuta uscire". Così il ministro dell'Economia, Tria, al Corriere della Sera sul caso della Lettera di risposta all'Ue sui conti pubblici. "Un fatto molto grave", afferma il ministro. "Abbiamo depositato una denuncia alla Procura della Repubblica e avviato ...

Lettera Tria Ue : Ministro deposita denuncia in procura per la bozza diffusa : Lettera Tria Ue: Ministro deposita denuncia in procura per la bozza diffusa “Lunedì il gen. Fabrizio Carrarini, vice-capo di gabinetto del Ministro e responsabile della sicurezza cibernetica, depositerà alla procura della Repubblica in nome e per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, una denuncia per divulgazione di atti secretati e violazione di segreto d’ufficio”. É con una nota pubblicata sul sito del ...

Tria e la Lettera all’Ue : «Danni al negoziato. Quel testo era provvisorio - Castelli non doveva averlo» : L’ira del ministro dell’Economia per la bozza trapelata e poi smentita: «Abbiamo depositato una denuncia alla Procura e avviato un’indagine interna»

La Lettera di Tria alla Ue e la fuga di notizie : ora nel governo è caccia al colpevole : Lega convinta che la fuga di notizia sulla lettera Ue sia colpa del M5S. E Salvini sfida Bruxelles: «Vedremo chi ha la testa più dura»

Jean Paul Fitoussi : "Questa Commissione Ue è debole - accetterà la Lettera di Tria" : La convinzione è legata a un ragionamento politico più che economico e punta dritto al passaggio delicato che si appresta ad affrontare l’Unione europea e cioè le nomine che daranno vita alla nuova Commissione. “Questa Commissione è troppo debole e non ha interesse a iniziare un braccio di ferro con l’Italia”, dice in un’intervista a Huffpost l’economista francese Jean Paul ...

Lettera di Tria alla Ue - la Commissione : «Conclusioni mercoledì». Salvini : vedremo chi ha la testa più dura : La Lettera di risposta dell'Italia ai rilievi sul debito è stata ricevuta dalla Commissione Ue, che ne ha già cominciato l'analisi. Lo fa sapere una portavoce...

Lettera UE - GIALLO TESTO TRIA/ Mef smentisce indiscrezioni - ira Di Maio : LETTERA Ue, la risposta di Giovanni TRIA alla Commissione europea e il GIALLO: smentite indiscrezioni su tagli al welfare, ira M5s e Di Maio.