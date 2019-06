La zona Asi verrà acquisita dal Comune di Modica | intervento della Cna

Roma. Bimbo di un anno muore in un asilo di zona Appio : Tragedia in una scuola. Un bambino di un anno è morto nel sonno mentre riposava su un lettino dell’ asilo nido

In Brasile sono stati trovati morti 40 detenuti in diverse prigioni nello stato di Amazonas : Almeno 40 detenuti sono stati trovati morti in diverse prigioni brasiliane nel nord del paese dopo che ieri ne erano stati uccisi 15 durante uno scontro tra gang criminali rivali nella prigione di Anísio Jobim, vicino a Manaus, nel nord