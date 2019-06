Intervento dei tecnici Arpacal con la Guardia Costiera a Saline Joniche

Venezia - il battello danneggiato dopo l’impatto con la nave da crociera : l’Intervento dei vigili del fuoco : Le immagini dei vigili del fuoco, presenti sul luogo dell’incidente dai primi minuti insieme ai sommozzatori, mostrano il battello turistico River Countess danneggiato a causa dell’impatto con la nave da crociera Msc “Opera”. Video vigili del fuoco Incidente Venezia, transatlantico si scontra con battello. I ministri Toninelli e Bonisoli: “Stop grandi navi in ...

DRONERO/ Incendio in uno scantinato di via Montemale : rapido Intervento dei pompieri : intervento dei vigili del fuoco alle 18 di venerdì 10 maggio a DRONERO per l'Incendio di uno scantinato in via Montemale vicino alla pizzeria. Sul posto sono giunte due squadre antIncendio da Cuneo ...

Loano - in fiamme il dehor de "La Marinella Beach" : Intervento dei vigili del fuoco - FOTO - : AGGIORNAMENTO ORE 1.30 : è terminato l'intervento dei vigili del fuoco, l'incendio è stato completamente estinto. Attimi di paura a Loano per un incendio divampato intorno alle 23.30 all'interno del ...

"Sindacato unico non vuol dire unità dei lavoratori. Un accordo per salvare una gloriosa macchina degli affari!". Intervento di Federico ... : ... l'economia, peccato che l'economia non sia in ripresa dopo la distruzione dell'art 18 o dopo la soppressione delle Province, peccato che i contratti a tempo indeterminato non siano cresciuti a ...

"Sindacato unico non vuol dire unità dei lavoratori. Un'accordo per salvare una gloriosa macchina degli affari!". Intervento di Federico ... : ... il nostro paese ha condotto una crociata per la rimozione della memoria storica o per la riscrittura della cronaca recente. E le manpolazioni avvengono " a destra come a sinistra" quando si vuol far ...

Livorno : edificio pericolante - Intervento dei vigili del fuoco : L'intervento dei vigili del fuoco in via Martiri a Livorno Ferraris Siamo a Livorno Ferraris. Sono da poco passate le 17.30 di oggi, venerdì 3 maggio,. Ad un tratto in via Martiri della Liberta, all'...

Maltempo Belluno - frana di Borsoi : Intervento urgente dei Vigili del Fuoco : La frana di Borsoi, in comune di Tambre nel bellunese, ha ripreso a muoversi rendendo necessario un intervento urgente per limitare il fenomeno. Nel pomeriggio sono previsti interventi dei Vigili del Fuoco di Belluno e Venezia per capire cosa succeda nei pozzi profondi 18 metri dove, con tutta probabilità, si è accumulata acqua e detriti che limitano il funzionamento dei pozzi dal diametro di 6 metri. “Stiamo monitorando il fronte di ...

Caos dopo il coro dei calciatori del Brescia : l’Intervento dell’ex ministro Saverio Romano : coro calciatori Brescia – “Complimenti ai giocatori del Brescia per la promozione in serie A. Ma si vergognino e chiedano scusa per aver festeggiato cantando Terun Terun’“. Sono le dichiarazioni dell’ex ministro Saverio Romano, candidato alle Europee con Fi. “‘Ecco cosa succede quando certa politica legittima e sdogana tendenze incivili, comportamenti e atteggiamenti razzisti. Salvini con le sue ...

Intervento chirurgico per Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Per lui saltata la presentazione dei candidati di FI alle Europee : PRIMAPRESS, - MILANO - Silvio Berlusconi è stato sottoposto a un Intervento al San Raffaele per occlusione intestinale. E' quanto si legge in una nota: "Nella notte del 29 aprile - si precisa - ha ...

Venezuela - fonti di stampa su un piano di Intervento dei contractor Usa : "Pronti 5000 mercenari" : Blackwater è considerata una delle più importanti compagnie private militari al mondo. Fondata nel 1997, è divenuta tristemente celebre per l'uccisione di 17 civili durante un'operazione in Iraq nel ...

Albisola - a fuoco 4 auto e un albero in via Sisto IV : Intervento dei vigili del fuoco : E' stato lanciato l'allarme intorno alle 2.30 per un incendio di 4 auto in via Sisto IV a Albisola Superiore nei pressi della stazione. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che stanno, con non ...

VICENZA - Intervento alla fontana 'dei bambini' : Dopo aver ripristinato la fontana all'incrocio tra viale del Lavoro e viale della Scienza, all'ingresso della zona industriale a ovest della città, rimetteremo in funzione quella di contra' Garibaldi,...

Marina Militare : Intervento dei palombari a Messina per rimuovere e distruggere una bomba [FOTO e VIDEO] : Dal 28 marzo al 15 aprile 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione nel porto di Messina tesa a rimuovere e neutralizzare una bomba d’aereo rinvenuta a soli 100 metri dalla banchina della Sezione Velica della Base Navale. L’intervento d’urgenza ...

Borgosesia : Intervento dei vigili del fuoco : L'intervento dei vigili del fuoco a Borgosesia Domenica pomeriggio un incendio ha coinvolto la canna fumaria di uno stabile a Borgosesia. Immediato l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco del ...