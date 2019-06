Frittelle di cavolfiore

cosacucino.myblog

(Di lunedì 3 giugno 2019)diIngredienti 12 uova 3 cucchiai parmigiano grattugiato olio per friggere sale Preparazione: Lessate ile fatelo raffreddare. In una ciotola, schiacciatelo con una forchetta, unite le uova, il parmigiano, il sale e lavorate bene. Prelevate con l’aiuto di un cucchiaio delle quantità di impasto, adagiatele in una padella antiaderente nella quale avrete messo a scaldare l’olio. Sgocciolatele in un vassoio coperto da carta assorbente.

