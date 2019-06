Crac Gruppo Marenco | 51 indagati e 4 miliardi in fumo dietro il fallimento dell’ex patron

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) C’è undi 4di euro alla base deldelle società facenti capo a Marco, imprenditore del gas ed exdi Borsalino, arrestato a Lugano nell’aprile del 2015 e poi estradato in Italia. Una bancarotta che, oltre allo storico marchio di cappelli, ha coinvolto dodici aziende ed è, dopo quella della Parmalat di Callisto Tanzi nel 2003, ilpiù grande della storia dell’economia italiana. Chiuse le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Torino e Asti, secondo cui sarebbero state messe in atto ‘condotte distrattive‘ per un miliardo e 130 milioni, attraverso dichiarazioni fiscali infedeli, omessi versamenti delle imposte e pagamenti delle accise, truffe e appropriazioni indebite, oltre a false comunicazioni sociali. Sono stati notificati avvisi di garanzia a 51. Nel corso dell’inchiesta, coordinata dal procuratore di Asti Alberto ...

