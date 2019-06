agi

(Di lunedì 3 giugno 2019) Entro la fine dell'anno, l'89% deglitra i 18 e i 65 anni, avrà trascorso almeno 4 notti fuori casa, in vacanza. Per alcuni di loro c'è una sola soluzione per pernottare: l'hotel. Ma accanto ai tradizionalisti, sono sempre di più e di tutte le età gliche scelgono le case vacanza. È quanto emerge da un'indagine commissionata da HomeAway, esperto globale delle case per vacanza, e da CISET, Centro Internazionale sull'Economia Turistica fondato da Università Ca' Foscari di Venezia e Regione Veneto. Secondo lo, il Barometro, c'è un mercato sempre più fluido in cui anche il turista si sente “residente temporaneo” del luogo scelto per le proprie vacanze. Ma chi è il viaggiatore italiano-tipo? L'indagine ha individuato 2 segmenti di viaggiatori: gli “alternativi” (chi utilizza sia case per vacanza che hotel) e ...

Notiziedi_it : Come viaggiano gli italiani. Uno studio - xaadidas : sto pensando di eliminare instagram, perché mi fa sentire sempre inadeguata, come se gli altri avessero la vita per… - martimus0404 : @lightsonsean Esatto! Le loro dichiarazioni fanno capire come poco siano entrati nello spirito del concept di Skam.… -