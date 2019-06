Ciclismo | contatti tra Marcel Kittel e la Jumbo Visma? Il teutonico ritroverebbe Zeeman

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il passaggio alla Katusha-Alpecin, le grandi delusioni, la mancanza di stimoli, un calo psicologico e la decisione di rescindere il contratto con la compagine russa, per prendersi una pausa di riflessione.ha per il momento detto stop al, ma sembra essere pronto a tornare in strada: le voci di questi giorni infatti parlano di un contatto con la. Uno dei più forti velocisti dell’ultimo decennio sembra voler riscattarsi con la compagine olandese, che nelle sue fila vanta già uno sprinter del calibro di Dylan Groenewegen. L’obiettivo, come riporta De Telegraaf, è quello di tornare a lavorare con Merijn, direttore sportivo della compagine World Tour, uno dei suoi allenatori alla Skil-Shimano ad inizio carriera. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

GareSportive : Scegli una soluzione personalizzata e d’effetto, che sappia amplificare tutta la passione e le emozioni che animano… -