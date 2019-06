Bella Hadid | angolazioni hot nel micro bikini

Bacio lesbo tra Bella Hadid e un robot : bufera su Calvin Klein (che si scusa) : Il marchio di moda statunitense si è scusato con la comunità LGBTQ dopo le critiche arrivate sui social per la sua ultima...

Bella Hadid e il bacio saffico con Lil Miquela : Una è una delle modelle più pagate del mondo, l'altra è una delle influencer più seguite su Instagram. Tra loro un bacio saffico che ha fatto impazzire i social ma una delle due non esiste: Clavin Klein mette in campo il genio per l'ultima campagna #mycalvins. L'obiettivo del brand statunitense per questa campagna era quello di creare viralità e sembra che sia stato centrato a pieno. --Assieme a Bella Hadid è stata scelta una famosissima ...

U&D - Beatrice Valli contro Bella Hadid : 'Ricordiamo che non è naturale' : Beatrice Valli è finita nel mirino delle polemiche per aver espresso un commento su Bella Hadid. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e compagna di Marco Fantini ha partecipato ad un evento di moda a Los Angeles. Nei giorni scorsi la ragazza ha pubblicato uno scatto che la ritrae vicina alla modella americana. Tra i commenti pubblicati sotto la foto, un utente ha esordito in un modo un po’ infelice: “Devi essere tornata a casa con molti ...

Bella Hadid mostra le smagliature al Met Gala 2019 : È una delle top model più desiderate e fotografate del momento. La modella americana, 22 anni, non ha esitato ad indossare un abito con oblò che si aprono proprio laddove il suo corpo è segnato da piccoli “inestetismi” della pelle. C’è da credere che la Hadid conosca bene questa sua imperfezione e evidenziarla così ne fa un esempio di body positivity. Essere consapevoli della propria bellezza, nonostante tutto, è un messaggio che aggiunge ...

10 top in denim… come Bella Hadid : Il top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidIl top in denim di Bella HadidLe feste di compleanno a tema, nel 2019, potrebbero sembrare tutt’altro che cool, ma in occasione del suo birthday party Gigi Hadid ha fatto ricredere un po’ tutti a riguardo. Qualche giorno fa infatti, la modella ha spento 24 ...